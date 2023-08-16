Известен второй финалист женского чемпионата мира-2023
Англичанки оказались сильнее австралиек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 августа, определился второй финалист женского чемпионата мира-2023. В матче 1/2 финала сборная Англии обыграла хозяйку турнира команду Австралии - 3:1.
Англичанки первыми вышли вперед - отличилась Элла Тун. После перерыва австралийки отыгрались усилиями Саманты Керр. Однако через восемь минут английская команда вновь забила - свой шанс реализовала Лорен Гемп. В концовке встречи сборная Англия укрепила свое преимущество благодаря голу Алессии Руссо.
В финале женского ЧМ-2023 Англия сыграет против Испании. Решающая игра турнира состоится 20 августа. Австралия в матче за 3-е место сыграет со Швецией 19 августа.
Популярное сейчас
- Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
- ВСУ освободили Урожайное
- Неймар уехал в Азию, травма лидера Ман Сити, дамоклов меч над Луческу. Главные новости за 15 августа
- Испания дожала Швецию и вышла в финал ЖЧМ-2023
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО