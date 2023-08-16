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Известен второй финалист женского чемпионата мира-2023

Женский футбол
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Англичанки оказались сильнее австралиек

Известен второй финалист женского чемпионата мира-2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 16 августа, определился второй финалист женского чемпионата мира-2023. В матче 1/2 финала сборная Англии обыграла хозяйку турнира команду Австралии - 3:1.

Англичанки первыми вышли вперед - отличилась Элла Тун. После перерыва австралийки отыгрались усилиями Саманты Керр. Однако через восемь минут английская команда вновь забила - свой шанс реализовала Лорен Гемп. В концовке встречи сборная Англия укрепила свое преимущество благодаря голу Алессии Руссо.

В финале женского ЧМ-2023 Англия сыграет против Испании. Решающая игра турнира состоится 20 августа. Австралия в матче за 3-е место сыграет со Швецией 19 августа.

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В статье: женский чемпионат мира
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