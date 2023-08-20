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Первая победа в истории. Испания - Англия 1:0. Обзор матча и видео гола

Женский футбол
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Испания - Англия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ Финал женского ЧМ-2023 на UA-Футбол

Первая победа в истории. Испания - Англия 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: twitter.com

Новина українською

Испания одержала первую победу в истории на женском Чемпионате мира. В финале команда столкнулась с действующими победителями Евро Англией, где победила со счетом 1:0.

"Фурия роха" открыла счет на 29-й минуте. Защитница мадридского "Реала" Ольга Кармона забила после ассиста Марионы Кальдентей, завершив контратаку.

Также во время финала женского ЧМ на поле выбежал мужчина с призывами освободить Украину и остановить Путина.

Финал женского Чемпионата мира-2023

Испания - Англия 1:0

Гол: Кармона 29

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В статье: Национальная сборная Испании женская сборная Англии
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