Первая победа в истории. Испания - Англия 1:0. Обзор матча и видео гола
Испания - Англия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ Финал женского ЧМ-2023 на UA-Футбол
Фото: twitter.com
Испания одержала первую победу в истории на женском Чемпионате мира. В финале команда столкнулась с действующими победителями Евро Англией, где победила со счетом 1:0.
"Фурия роха" открыла счет на 29-й минуте. Защитница мадридского "Реала" Ольга Кармона забила после ассиста Марионы Кальдентей, завершив контратаку.
Также во время финала женского ЧМ на поле
Финал женского Чемпионата мира-2023
Гол: Кармона 29
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