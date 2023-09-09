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Ворскла вышла во второй квалификационный раунд женской Лиги чемпионов

Женский футбол
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Победа над хорватским Осиеком 3:0

Ворскла вышла во второй квалификационный раунд женской Лиги чемпионов

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

"Ворскла" продолжает свой путь в женской Лиге Чемпионов. На этот раз подопечные Натальи Зинченко обыграли хорватский "Осиек" со счетом 3:0. Дублем отметилась Андрухив, а также забила Котяш. Все мячи были оформлены в первом тайме.

Соперниц во втором раунде "Ворскла" получит по итогам жеребьевки в пятницу, 15 сентября.

Лига чемпионов 2023/24. Первый квалификационный раунд. Финал

"Ворскла" (Украина) - "Осиек" (Хорватия) 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27

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В статье: Ворскла (Полтава) Осиек
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