Ворскла вышла во второй квалификационный раунд женской Лиги чемпионов

"Ворскла" продолжает свой путь в женской Лиге Чемпионов. На этот раз подопечные Натальи Зинченко обыграли хорватский "Осиек" со счетом 3:0. Дублем отметилась Андрухив, а также забила Котяш. Все мячи были оформлены в первом тайме.

Соперниц во втором раунде "Ворскла" получит по итогам жеребьевки в пятницу, 15 сентября.

Лига чемпионов 2023/24. Первый квалификационный раунд. Финал

"Ворскла" (Украина) - "Осиек" (Хорватия) 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27