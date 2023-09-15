Чемпионки в составе сборной Испании не планируют выступать за команду несмотря на увольнение Рубиалеса

Футболистки национальной сборной Испании отказались выступать за команду, несмотря на увольнение уже бывшего президента тамошней федерации Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает The Times.

Сегодня федерация планировала объявить первый после Чемпионата мира-2023 список футболисток, которые должны были принять участие в сентябрьских международных матчах. Однако организация объявила, что отложит публикацию этой информации.

Причиной тому стало обращение футболисток сборной. Они опубликовали требования, призванные полностью реорганизовать федерацию, а не только отстранить от должности ее руководителя. Соответствующее заявление было подписано всеми футболистками.

Также игроки заявили, что не вернутся в сборную, пока их требования не будут выполнены.

"Мы считаем, что пора бороться, чтобы показать, что в нашем футболе или нашем обществе нет места таким ситуациям и практикам, и что структуру нужно изменить", - говорится в заявлении.

Напомним, что Луис Рубиалес ушел в отставку спустя несколько недель после финала Чемпионата мира. Причиной тому стало его поведение во время награждения.

Женская сборная Испании в сентябре должна провести два матча Лиги наций: 22 числа против Швеции и 26 сентября против Швейцарии.