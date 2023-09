Футболистка английской команды умерла в возрасте 27 лет

Футболистка "Шеффилд Юнайтед" Мэдди Кьюсак ушла из жизни в возрасте 27 лет. О трагическом известии сообщила пресс-служба команды.

О причинах смерти спортсменки не разглашается.

Медди выступала за "Шеффилд Юнайтед" с 2019 года и первой сыграла за этот коллектив более 100 матчей. Кроме того, она работала руководителем отдела маркетинга клуба.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.