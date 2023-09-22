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Футболистка английской команды умерла в возрасте 27 лет

Женский футбол
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"Шеффилд Юнайтед" постигла трагедия

Футболистка английской команды умерла в возрасте 27 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футболистка "Шеффилд Юнайтед" Мэдди Кьюсак ушла из жизни в возрасте 27 лет. О трагическом известии сообщила пресс-служба команды.

О причинах смерти спортсменки не разглашается.

Медди выступала за "Шеффилд Юнайтед" с 2019 года и первой сыграла за этот коллектив более 100 матчей. Кроме того, она работала руководителем отдела маркетинга клуба.

"Ее индивидуальность и профессионализм сделали ее честью для семьи – ее, к сожалению, будет не хватать. Клуб будет оказывать максимальную поддержку семье, друзьям и коллегам Мэдди", — говорится в заявлении клуба.

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В статье: Шеффилд Юнайтед
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Источник:
sufc.co.uk

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