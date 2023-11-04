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Челси покинет тренер, принесшая клубу 15 трофеев

Женский футбол

Женская команда теперь должна найти достойную замену

Челси покинет тренер, принесшая клубу 15 трофеев

Adam Davy/PA (PA Wire)

UA-Футбол
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Эмма Хейс, главный тренер женской команды "Челси", покинет клуб после окончания сезона.

Хейс работала в Лондоне с 2012 года. За это время менеджерке удалось привести лондонцев к 15 кубкам (6 FA WSL, 5 Women's FA Cups, 2 FA Women's League Cups, 1 FA Women's Spring Series trophy и 1 FA Women's Community Shied).

Сейчас женская команда "Челси" занимает 1 место в чемпионате, а также готовится стартовать в Лиге Чемпионов, где в группе D их ждут "Реал Мадрид", "Париж" и "Геккен".

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женский футбол Челси (Лондон) женская Лига чемпионов
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Источник:
Челсі
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