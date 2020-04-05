Руни: Я поехал на ЧМ-2006 с травмой. Из-за этого у меня был шестисантиметровый разрыв мышцы

Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни вспомнил свой Чемпионат мира 2006-го в составе сборной Англии.

Напомним, тогда англичанин поехал на турнир с травмой, которую он получил в конце сезона в футболке "Манчестер Юнайтед". Сборная Англии проиграла тогда в 1/4 Португалии, а сам Уэйн получил красную карточку, за фол на Рикарду Карвалью.

"Я попробовал попасть в перекладину, пробив с центра поля, и почувствовал, как в паху порвалась мышца. Я сразу все понял.

Я попросил одного из физиотерапевтов ежедневно работать с этим повреждением, но не афишировать это. Я принимал болеутоляющие препараты.

Я хотел сохранить это в тайне, поскольку многие люди усердно работали, чтобы я был в форме перед турниром. Я ничего не сообщал до конца турнира, и потом выяснилось что у меня шестисантиметровый разрыв. Сейчас я понимаю, что мне не стоило ехать на тот чемпионат мира.мы

Если бы Евро-2020 проходил этим летом, я бы сказал Харри Кейну и Маркусу Рэшфорду не форсировать события, если они испытывают какой-либо дискомфорт.

Конечно, я поступил неосмотрительно. Но мне было 20 лет, это был мой первый чемпионат мира, на меня возлагались большие ожидания", – рассказал Уэйн Руни.