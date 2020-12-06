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Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют в режиме онлайн жеребьевку квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Мероприятие состоится в Цюрихе, своих соперников узнают 55 членов УЕФА. Напомним, команды распределены в шесть корзин, Украина находится во второй. Групповой раунд соревнования пройдет с марта по ноябрь следующего года, а сам форум состоится в ноябре и декабре 2022-го.
АУДИО трансляция начнется в понедельник, 7 декабря – в 18:55 по киевскому времени.
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