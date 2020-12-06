Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022

Журналисты UA-Футбол прокомментируют в режиме онлайн жеребьевку квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Читайте также ФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Мероприятие состоится в Цюрихе, своих соперников узнают 55 членов УЕФА. Напомним, команды распределены в шесть корзин, Украина находится во второй. Групповой раунд соревнования пройдет с марта по ноябрь следующего года, а сам форум состоится в ноябре и декабре 2022-го.

АУДИО трансляция начнется в понедельник, 7 декабря – в 18:55 по киевскому времени.