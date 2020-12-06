  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть жеребьевку

Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют в режиме онлайн жеребьевку квалификации на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Читайте такжеФИФА утвердила состав 6 корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Мероприятие состоится в Цюрихе, своих соперников узнают 55 членов УЕФА. Напомним, команды распределены в шесть корзин, Украина находится во второй. Групповой раунд соревнования пройдет с марта по ноябрь следующего года, а сам форум состоится в ноябре и декабре 2022-го.

АУДИО трансляция начнется в понедельник, 7 декабря – в 18:55 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина ЧМ-2022 жеребьевка Трансляция Аудио онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...