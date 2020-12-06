Украина узнает соперников. Где смотреть онлайн жеребьёвку отбора на ЧМ-2022

В ноябре европейские национальные сборные поставили точку в розыгрыше второго сезона Лиги наций (осталось лишь провести "Финал четырёх", который состоится через десять месяцев), а уже в марте 2021 года начинается квалификационный турнир к Чемпионату мира 2022.

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Когда состоится жеребьёвка квалификации к ЧМ 2022?

Событие на этот раз пройдёт в закрытом режиме без приглашения гостей. ФИФА объявила, что звёздными гостями станут легенды сборной Италии Даниэле де Росси и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт. Оба будут ассистентами во время жеребьёвки.

Сама церемония состоится в швейцарском Цюрихе 7 декабря. Начало события в 19:00 по киевскому времени.

Покажут ли жеребьёвку на ТВ?

Трансляцию жеребьёвки на телевидении можно будет увидеть только на каналах, которые владеют правами на показ самого ЧМ-2022. Увидеть событие на ТВ вы сможете на Общественном вещателе (UA:Перший). Начало трансляции на канале в 19:12.

Как следить за жеребьёвкой в интернете?

Делимся двумя инсайдами по поводу самых удобных трансляций жеребьёвки. Во-первых, на UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция события. Вместе с нашим онлайном будет удобно отслеживать все события в Цюрихе, а также порядок жеребьёвки.

Во-вторых, вы можете следить за жеребьёвкой в специальной трансляции в Youtube канала "Подкасты UA-Футбол". На ней будет оперативное обновление поступаемой информации и первый анализ групп.

Также прямой эфир события будет показан на официальном сайте ФИФА.

Какой формат европейской квалификации к ЧМ-2022?

Из 55 национальных сборных, которые выступают в европейской зоне, нужно определить 13, которые выйдут в финальную часть мундиаля. Для этого участники будут поделены на десять групп по пять или шесть команд. Победители каждой группы выйдут в финальный этап, а команды, занявшие вторые места, примут участие в двухступенчатом плей-офф, итогом которого станут ещё три участника Чемпионата мира.