Сегодня состоится жеребьёвка отбора на ЧМ-2022. Что нужно знать об этом

Сегодня 55 сборных Европы узнают свою судьбу на 2021 год. В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоится жеребьёвка квалификационного этапа Чемпионата мира 2022. Рассказываем, что нужно знать об этом событии.

Какой формат квалификации и жеребьёвки?

На ближайшем ЧМ, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 13 сборных из Европы. Для определения команд будет проведён отборочный турнир.

В первом раунде квалификации будет групповой этап. 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп: в пяти группах по 5 команд, ещё в пяти - по 6. Жеребьёвка будет сеянной. Сборные с самым высоким рейтингом попали в первую корзину, с самым низким - в шестую.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Победители каждой из десяти отборочных групп напрямую выходят на ЧМ. Команды, которые финишируют вторыми, ожидает плей-офф.

В плей-офф примут участие 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два лучших победителя групп Лиги наций, которые не пробились на ЧМ через квалификацию и не завоевали путёвки в плей-офф. Эти 12 команд будут поделены на три пути, в каждом из которых состоятся полуфиналы и финалы. Все стадии будут состоять из одного матча. Победитель каждого пути выходит на ЧМ.

Есть ли ограничения при жеребьёвке?

Да.

Четыре участника Финала четырёх Лиги наций (Бельгия, Испания, Италия и Франция) точно попадут в группы с пятью сборными.

Исполком УЕФА ввёл ограничения для матчей между некоторыми командами. Например, украинская сборная точно не сыграет в одной группе с Россией. Также друг с другом в квалификации не встретятся Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Россия, Косово и Сербия.

Кроме того, Украина попала в список девяти стран, где зимой возможны суровые погодные условия: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония. Не более двух команд из этого списка могут попасть в одну группу.

Также есть ограничения на расстояние перелётов. Чтобы все были в равных условиях, в каждой группе может быть не больше одной такой пары.

Азербайджан и Гибралтар, Исландия, Португалия

Казахстан и Англия, Андорра, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Мальта, Португалия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Франция, Шотландия

Исландия и Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр

Уже известны даты матчей отбора на ЧМ-2022?

Да. Групповой турнир состоится в течение 2021 года, а матчи плей-офф - весной 2022-го.

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 октября 2021 года

Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года

Финальная часть Чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Где смотреть жеребьёвку?

Следить за ходом жребия вы сможете прямо в этой новости - она будет обновляться ходу ходу вытягивания шаров из корзин. Также UA-Футбол проведёт видео трансляцию события с комментарием.