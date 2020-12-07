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Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(13 голосов)

UA-Футбол следит за жеребьёвкой отбора на ЧМ-2022, которая сегодня проходит в Цюрихе. Начало события в 19:00 по Киеву.

Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022
UA-Футбол
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18:00 Всем привет! Мы начинаем следить за всеми событиями в Цюрихе, где через час начнётся церемония жеребьёвки европейской части отбора на ЧМ-2022.

19:14 Сейчас проходит предматчевая студия от ФИФА. До жеребьёвки дело ещё не дошло

19:20 Все действующие лица уже на сцене. Начинаем через несколько минут!

19:23 Первая корзина определилась с группами!

19:31 Украина попала в группу D!

19:34 Из третьей корзины нам прилетела Финляндия!

19:40 Украине вытащили Беларусь, но из-за климатических условий вместо беларусов нам вытащили шарик Боснии и Герцеговины.

19:45 Пятая корзина принесла Украине Казахстан.

19:47 Сборные из шестой корзины получили своих соперников. Но в нашей группе пять участников, поэтому нас эта часть жеребьёвки не касается.

19:50 На этом всё. Спасибо за внимание.

Результаты жеребьёвки

Группа A Группа B
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 1 Португалия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 2 Сербия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 3 Ирландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 4 Люксембург
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 5Азербайджан		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 6 Испания
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 7 Швеция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 8 Греция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 9 Грузия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 10 Косово

Группа C Группа D
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 11 Италия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 12Швейцария
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 13Сев.Ирландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 14 Болгария
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 15 Литва		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 16 Франция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 17 Украина
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 18 Финляндия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 19 Босния и Герц.
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 20 Казахстан

Группа E Группа F
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 21 Бельгия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 22 Уэльс
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 23 Чехия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 24 Беларусь
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 25 Эстония		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 26 Дания
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 27 Австрия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 28 Шотландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 29 Израиль
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 30 Фареры
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 31 Молдова

Группа G Группа H
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 32Нидерланды
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 33 Турция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 34 Норвегия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 35 Черногория
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 36 Латвия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 37 Гибралтар		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 38 Хорватия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 39 Словакия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 40 Россия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 41 Словения
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 42 Кипр
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 43 Мальта

Группа I Группа J
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 44 Англия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 45 Польша
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 46 Венгрия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 47 Албания
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 48 Андорра
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 49 Сан-Марино		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 50 Германия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 51 Румыния
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 52 Исландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 53Сев.Македония
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 54 Армения
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 55 Лихтенштейн

Посев при жеребьёвке

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Корзина 5 Корзина 6
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 21 Бельгия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 16 Франция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 44 Англия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 1 Португалия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 6 Испания
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 11 Италия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 38 Хорватия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 26 Дания
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 50 Германия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 32Нидерланды		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 12Швейцария
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 22 Уэльс
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 45 Польша
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 7 Швеция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 27 Австрия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 17 Украина
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 2 Сербия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 33 Турция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 39 Словакия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 51 Румыния		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 40 Россия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 46 Венгрия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 3 Ирландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 23 Чехия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 34 Норвегия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 13Сев.Ирландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 52 Исландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 28 Шотландия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 8 Греция
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 18 Финляндия		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 19 Босния и Герц.
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 41 Словения
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 35 Черногория
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 53Сев.Македония
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 47 Албания
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 14 Болгария
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 29 Израиль
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 24 Беларусь
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 9 Грузия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 4 Люксембург		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 54 Армения
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 42 Кипр
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 30 Фареры
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 5Азербайджан
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 25 Эстония
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 10 Косово
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 20 Казахстан
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 15 Литва
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 36 Латвия
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 48 Андорра		 Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 43 Мальта
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 31 Молдова
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 55 Лихтенштейн
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 37 Гибралтар
Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 - изображение 49 Сан-Марино

Что нужно знать о жеребьёвке европейского отбора к ЧМ-2022

Когда и где состоится жеребьёвка?

Церемония пройдёт в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе в понедельник, 7 декабря. Начало - в 19:00. Событие впервые за долгое время состоится в онлайн режиме без приглашения гостей. Единственными исключениями стали бывшие звёзды сборных Италии Даниэле де Росси и Нидерландов Рафаэль ван дер Варт - они примут участие в жеребьёвке.

Какой формат квалификации и жеребьёвки?

На ближайшем ЧМ, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 13 сборных из Европы. Для определения команд будет проведён отборочный турнир.

В первом раунде квалификации будет групповой этап. 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп: в пяти группах по 5 команд, ещё в пяти - по 6. Жеребьёвка будет сеянной. Сборные с самым высоким рейтингом попали в первую корзину, с самым низким - в шестую.Победители каждой из десяти отборочных групп напрямую выходят на ЧМ. Команды, которые финишируют вторыми, ожидает плей-офф.

В плей-офф примут участие 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два лучших победителя групп Лиги наций, которые не пробились на ЧМ через квалификацию и не завоевали путёвки в плей-офф. Эти 12 команд будут поделены на три пути, в каждом из которых состоятся полуфиналы и финалы. Все стадии будут состоять из одного матча. Победитель каждого пути выходит на ЧМ.

Есть ли ограничения при жеребьёвке?

Да.

Четыре участника Финала четырёх Лиги наций (Бельгия, Испания, Италия и Франция) точно попадут в группы с пятью сборными.

Исполком УЕФА ввёл ограничения для матчей между некоторыми командами. Например, украинская сборная точно не сыграет в одной группе с Россией. Также друг с другом в квалификации не встретятся Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Россия, Косово и Сербия.

Кроме того, Украина попала в список девяти стран, где зимой возможны суровые погодные условия: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония. Не более двух команд из этого списка могут попасть в одну группу.

Также есть ограничения на расстояние перелётов. Чтобы все были в равных условиях, в каждой группе может быть не больше одной такой пары.

Азербайджан и Гибралтар, Исландия, Португалия

Казахстан и Англия, Андорра, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Мальта, Португалия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Франция, Шотландия

Исландия и Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр

Уже известны даты матчей отбора на ЧМ-2022?

Да. Групповой турнир состоится в течение 2021 года, а матчи плей-офф - весной 2022-го.

Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года

Финальная часть Чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Где смотреть жеребьёвку?

Следить за ходом жребия вы сможете прямо в этой новости - она будет обновляться ходу ходу вытягивания шаров из корзин. Также UA-Футбол проведёт видео трансляцию события с комментарием.

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В статье: Чемпионат мира 2022
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Комментарии (81)
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 20:03
а раші я вважаю не повезло. 2 місце буде за шастя.
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
07.12.2020 в 20:02
Нет, но это уже не смешно. Самая слабая группа опять досталась России. И так из года в год. А нам обязательно, если не чемпионы Европы, то чемпионы мира, или, по крайней мере, кто-либо из топовой пятёрки. Какая-то чертовщина...
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+4
-1
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 20:04
"Ловкасть рук і нікакова машенічєства"
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+3
0
Golfik25 (Киев)
07.12.2020 в 20:12
С чего ты взял, что слабая группа? Словакия, Словения не чуть не слабее Финляндия, Боснии. То, что с 1 корзины Хорватия им выпала так не факт, что хорваты нас бы не порвали.
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 20:01
Хороша група. З французами у нас не зовсім погана статистика. А якщо не вигравати у фінів чи боснійців то що тоді робити на ЧС?
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+1
-2
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 20:03
Угу. Нагадати, як ми з ними недавно зіграли?
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 20:15
Це все ковідні товарняки. Ось фіни французів в товарняку прибили 2:0, а ми 1:7 програли. То що, фіни з яким рахунком в нас мають виграти?)))
0
0
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Romerik (YNWA)
07.12.2020 в 19:58
Посмотрите на нашу, группу и на группу н. Наше везение как всегда... Нет слов... С первой и четвертой самые сильные как по мне соперники, не самый слабый Казахстан... Но нужно на второе попадать, и постараться минимально проиграть французам в двоих матчах, потому что именно с ними я вообще не верю в очки. С другими реально было б зацепится но не с ними, и может не с Бельгийцами... И попадать в плей-офф за счёт лучшей разницы мячей чем у конкурентов
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0
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 20:01
Считаю, что нам вполне по силам (даже с таким жребием) занять 2-е место. Первое? - вряд ли.
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0
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Romerik (YNWA)
07.12.2020 в 20:05
Так я тоже говорю что нужно сто процентов на второе попадать. Но видя соперников в других группах, немного обидно. Всегда нам приходится выгрызать очки силой, потому что всегда вместо условной Беларуссии попадается Босния...Так і живем..
0
0
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Динамо-машина (Киев)
07.12.2020 в 19:57
У рашки как обычно самая сладкая группа...
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+4
-1
kvna (кременчуг)
07.12.2020 в 19:57
как раз где с 1 корзины Дания и Хорватия самые легкие группы , России с 3 корзины проще соперники ,чем нам со 2 корзины
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+2
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
07.12.2020 в 19:56
России как всегда одна из самых слабых групп попалась, даже не удивительно
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+2
-1
konogon (Киев)
07.12.2020 в 19:58
Они и в такой группе как всегда обделаются. Вот вообще не сомневаюсь!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 20:12
комментатор геннадий орлов сказал, что в рашке болотный чемпионат! и что сильные легионеры деградируют)))
0
0
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 20:06
І навіть з черговою шаровою групою вони знаходяться вже в третьому кошику
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
07.12.2020 в 19:56
Казахстан развалит Мальту с Кипром,Босния и Финляндия явно сейчас выше уровенем чем Словакии и Словении,Франция понятно всем что это нихрена не Хорваты! Может гнать это ФИФА и УЕФА нахер?? Рашке продались уже в открытую просто
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+4
0
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 20:09
Так вони завжди це робили, просто спочатку це виглядало як випадковість, потім – як збіг, але тепер всім все зрозуміло
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0
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 19:55
звісно погано, що в групі є явний претендент на перемогу, але надіюсь що як фіни так і боснійці зможуть забрати очки в французів а нам головне не втрачати з ними))\
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0
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 19:54
После ЛН лиги А мы должны обыгрывать (кроме французов) всех.
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0
0
Golfik25 (Киев)
07.12.2020 в 19:52
За 2 место можно тягаться. Франция первое место 100%. Драть будет ксю группу, как Украину 7-1
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0
-4
Alex Sunchez
07.12.2020 в 19:53
тебя уже отодрали
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+4
-1
Golfik25 (Киев)
07.12.2020 в 20:12
Кто? Ты? Сразу видно пидритос)))
0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:50
Что это за бред с разделением стран с климатическими условиями? НАм должна была попасть Беларусь вместо Боснии и Эстония вместо Казахстана (хотя чем Казастан не северняа страна? учитывая их жесткий климат и холод сильнее чем у нас). А так.. группа сложнее, чем у других.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
07.12.2020 в 19:49
По моему плохая жеребьевка для нас, со второй корзины можно было получить более легкую группу. Франция явно первое место займет, с финнами и боснийцами будем бороться за второе место. Вместо боснийцев можно было получить более легкого соперника, но не повезло сильно.России с третьей корзины получила намного проще группу, хорваты которые на спаде, словаки, явные середняки, тоже у них спад, а Словения с Кипром это ниже среднего уровня команды.
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+1
-2
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 19:49
ми в другій корзині удод))
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:51
нам Беларусь выпала. Но из-за дебильной разводки дали Боснию.. бред
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
07.12.2020 в 19:47
могло бути і гірше
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+3
-1
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Romerik (YNWA)
07.12.2020 в 19:47
Не верю в заговоры по типу что рашке подтасовывают жребий, но бл... Сколько этим дурачка может везде везти с равными группами на уровне сборных и еврокубков...
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+5
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 19:49
как только словаков вытянули, сразу мысль - там будет рашка...
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+3
-1
sanya_av13 (Александрия)
07.12.2020 в 19:49
продовжуй не вірити
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+2
-3
avatar
Romerik (YNWA)
07.12.2020 в 20:00
Продовжуй вірити...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.12.2020 в 19:44
за второе место можно бороться))
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+1
-2
аалекс ( Крым)
07.12.2020 в 19:57
Нужно бороться
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0
0
Shadow (Киев)
07.12.2020 в 19:43
А французы будут ездить на игры через всю европу
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+1
0
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eel (Луцьк)
07.12.2020 в 19:41
Хто знає, чому при витягуванні із першого кошика перейшли із групи В одразу до групи F?
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.12.2020 в 19:52
Бо фіналісти ЛН потрапляють в групи по п'ять команд
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.12.2020 в 19:53
Косово не может играть вместе с Сербией из-за конфликта.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
07.12.2020 в 19:01
Жаль убогие швейцарцы попасть не могут.
Ответить
+1
-2
Сергей1987 (Киев)
07.12.2020 в 18:20
Никого не смущает что ФИФА тоже в швейцарии сидит, не видеть нам хорошего жребия
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+3
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 18:21
Может, наоборот, в знак успокоения...
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 18:23
...Подкинут чего-нибудь приемлемое...
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 18:19
Хорватия, Украина, Финляндия, Грузия, Андорра, Лихтенштейн....
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
07.12.2020 в 18:17
Интересно получается. Неделю назад в УАФ прислали мотивационную часть о "технаре" на 17-ти страницах, и никто так ее и не опубликовал... И не в СМИ, не среди болельщиков так и ни слова... Быстро все все забыли...
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+3
0
Термит (Киев)
07.12.2020 в 20:07
ага, и 10-дневный срок подачи апелляции уже истекает.
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0
0
Сергей1987 (Киев)
07.12.2020 в 18:10
Шо гадать. Нам чем сильнее группа тем лучше. А то недооценим и не выйдем.
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0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
07.12.2020 в 17:59
Дания. Украина. Финляндия. Грузия. Андорра
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+1
0
vlapa (Киев)
07.12.2020 в 17:07
Не знаю як там жереб, але осінь 21 (з урахуванням еврокубків) ураган
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0
0
Sanya2402 (махачкала)
07.12.2020 в 16:58
У меня жена Азербайджанка, часто бываем в Баку. Хотелось бы с ними сыграть)
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 16:06
Іспанія, Україна, Чехія, Боснія, Кіпр...
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0
-6
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 16:41
Такий варіант краще пацакам побажай
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+3
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
07.12.2020 в 15:54
ой, еще Молдову забыл
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
07.12.2020 в 15:51
Хорватия,Украина,Венгрия,Беларусь,Литва. это чтоб далеко не летать)
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 16:13
Все одно обіграти хорватів буде важко, а це - на 90% непопадання.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
07.12.2020 в 16:30
Хорваты уже на спаде, Модрич и Ракитич на закате карьеры, Манджукич тоже, пока не видно у них на подходе игроков такого уровня.
+1
0
Андрей Док (Донецк)
07.12.2020 в 15:46
А почему Дания и Швеция не попали в список к плохим погодным условиям зимой?
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+2
0
karpatoman (Львів)
07.12.2020 в 15:53
Напевно, через морський клімат, який згладжує усю їхню "північність" і поганопогодність. На відміну від країн із континентальним кліматом, який характеризується більшими морозами взимку.
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+3
0
Андрей Док (Донецк)
07.12.2020 в 15:56
Возможно.Но в Норвегии похожий климат,не говоря уже о Прибалтике.
0
0
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 16:25
У датчан теплий морський клімат, тим паче Гольфстрім поблизу. А от з приводу Швеції дійсно незрозуміло, чим вона краще за Фінляндію та країни Балтії
+1
0
Термит (Киев)
07.12.2020 в 20:01
Зайди на любой прогноз погоды, в Копенгагене сейчас +10. У них лето холодное, а зимы - значительно мягче, чем у нас. А Мальмё от Копенгагена - через мост.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 14:56
канеш хотелось бы Данию, но самый слабый из первой, как обычно, "попадется" рашке. Нам - что-то типа Германии или Голландии. из остальных корзин должны всех выносить. 100пудов вытянем какую-то из балтийских сборных из 5й
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0
-1
gavrik (Сумы)
07.12.2020 в 15:45
Не сказать что Дания топ, но нормально играют, вот Хорватия сейчас слабая, смена поколений что ли у них
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+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
07.12.2020 в 14:55
Найслабші в першому кошику Данія,Хорватія і Англія.Хоч англійський чемпіонат і дуже сильний,збірна в них традиційно ніяка.
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+1
-3
аалекс ( Крым)
07.12.2020 в 13:52
Телеканал Матч
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+2
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 14:57
... - в задницу, и тебя туда же)
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+5
-5
аалекс ( Крым)
07.12.2020 в 15:49
Хам невоспитанный.
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
07.12.2020 в 13:33
Грецию и Белорусь бы, самые нестабильные команды
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
07.12.2020 в 14:59
картошка обычно на матчи с Украиной настраивается на рубку. остальным так проигрывают
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+1
-1
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Siren05 (Мариуполь)
07.12.2020 в 12:58
Дания, Украина, Венгрия, Болгария, Эстония - и мы попадаем на ЧМ!?
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+1
-2
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 16:29
Непоганий варіант. Замість угорців краще греків чи норвежців. Але датчани навряд чи потраплять в групу з п’яти команд, тому плюсуй сюди ще Сан Марино, пооблизуйся, понасолоджуйся і забудь. Ідеальні варіанти випадають неймовірно рідко
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0
0
Сергей1987 (Киев)
07.12.2020 в 18:14
Особо Норвегию с Холандом в атаке! и выставим в защиту 20 летних пацанов
0
0
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okolegko (Київ)
07.12.2020 в 18:57
І що? Один в полі не воїн. Норвежці не змогли пройти плей-оф до ЧЕ, про що можна вести мову?
0
0
Crasengover (Александрия)
07.12.2020 в 12:46
Жаль не попадем со Швейцарцами в одну группу, можно было бы отомстить.
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+2
-2
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
07.12.2020 в 18:05
Скорее они нас повторно нагнули, с нашим руководством
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+1
0
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Ігор Холост (Львов)
07.12.2020 в 12:28
Співчуваю тим збірним кому попадеться в групі Швейцарія яка може виграти з допомогою суду не зігравши жодного матчу....ха
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+5
-2
Serhio79 (Kyiv)
07.12.2020 в 11:33
Оптимальний варіант для нас:Португалія, Україна, Чехія, Болгарія, Андорра
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0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
07.12.2020 в 11:33
Хорватія Україна Угорщина Білорусь Фарери ЛіхтенштейнАбо Бельгія Україна Шотландія Боснія КіпрФранція Швейцарія рАша Боснія ВірменіяАнглія Уельс Ірландія Албанія
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0
0
balamyt (Boston)
07.12.2020 в 10:47
А в котором часу начало этой Жеребьевки ?
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.12.2020 в 11:15
19-00 по Києву. Не розумію, для чого проводити 3 тури за 7 діб, якщо чемпіонат в 2022 починається лише в середині листопада?
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+1
-1
givchak (Дрогобич)
07.12.2020 в 13:50
А, справді, немає більше часу. У 2021 є лише березень, вересень, жовтень, листопад (червень зайнятий Євро). А у 2022 березень зайнятий плей-оф до ЧМ, червень та вересень - Ліга націй 2022, а з жовтня підготовка вже до самого ЧМ. Куди тут розмазувати дані матчі відбору?
0
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.12.2020 в 10:34
Тур 10? Листопада, а не жовтня...
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0
0


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