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Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022
UA-Футбол следит за жеребьёвкой отбора на ЧМ-2022, которая сегодня проходит в Цюрихе. Начало события в 19:00 по Киеву.
18:00 Всем привет! Мы начинаем следить за всеми событиями в Цюрихе, где через час начнётся церемония жеребьёвки европейской части отбора на ЧМ-2022.
19:14 Сейчас проходит предматчевая студия от ФИФА. До жеребьёвки дело ещё не дошло
19:20 Все действующие лица уже на сцене. Начинаем через несколько минут!
19:23 Первая корзина определилась с группами!
19:31 Украина попала в группу D!
19:34 Из третьей корзины нам прилетела Финляндия!
19:40 Украине вытащили Беларусь, но из-за климатических условий вместо беларусов нам вытащили шарик Боснии и Герцеговины.
19:45 Пятая корзина принесла Украине Казахстан.
19:47 Сборные из шестой корзины получили своих соперников. Но в нашей группе пять участников, поэтому нас эта часть жеребьёвки не касается.
19:50 На этом всё. Спасибо за внимание.
|Группа A
|Группа B
| Португалия
Сербия
Ирландия
Люксембург
Азербайджан
| Испания
Швеция
Греция
Грузия
Косово
|Группа C
|Группа D
| Италия
Швейцария
Сев.Ирландия
Болгария
Литва
| Франция
Украина
Финляндия
Босния и Герц.
Казахстан
|Группа E
|Группа F
| Бельгия
Уэльс
Чехия
Беларусь
Эстония
| Дания
Австрия
Шотландия
Израиль
Фареры
Молдова
|Группа G
|Группа H
|Нидерланды
Турция
Норвегия
Черногория
Латвия
Гибралтар
| Хорватия
Словакия
Россия
Словения
Кипр
Мальта
|Группа I
|Группа J
| Англия
Польша
Венгрия
Албания
Андорра
Сан-Марино
| Германия
Румыния
Исландия
Сев.Македония
Армения
Лихтенштейн
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Корзина 4
|Корзина 5
|Корзина 6
| Бельгия
Франция
Англия
Португалия
Испания
Италия
Хорватия
Дания
Германия
Нидерланды
|Швейцария
Уэльс
Польша
Швеция
Австрия
Украина
Сербия
Турция
Словакия
Румыния
| Россия
Венгрия
Ирландия
Чехия
Норвегия
Сев.Ирландия
Исландия
Шотландия
Греция
Финляндия
| Босния и Герц.
Словения
Черногория
Сев.Македония
Албания
Болгария
Израиль
Беларусь
Грузия
Люксембург
| Армения
Кипр
Фареры
Азербайджан
Эстония
Косово
Казахстан
Литва
Латвия
Андорра
| Мальта
Молдова
Лихтенштейн
Гибралтар
Сан-Марино
Когда и где состоится жеребьёвка?
Церемония пройдёт в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе в понедельник, 7 декабря. Начало - в 19:00. Событие впервые за долгое время состоится в онлайн режиме без приглашения гостей. Единственными исключениями стали бывшие звёзды сборных Италии Даниэле де Росси и Нидерландов Рафаэль ван дер Варт - они примут участие в жеребьёвке.
Какой формат квалификации и жеребьёвки?
На ближайшем ЧМ, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 13 сборных из Европы. Для определения команд будет проведён отборочный турнир.
В первом раунде квалификации будет групповой этап. 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп: в пяти группах по 5 команд, ещё в пяти - по 6. Жеребьёвка будет сеянной. Сборные с самым высоким рейтингом попали в первую корзину, с самым низким - в шестую.Победители каждой из десяти отборочных групп напрямую выходят на ЧМ. Команды, которые финишируют вторыми, ожидает плей-офф.
В плей-офф примут участие 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два лучших победителя групп Лиги наций, которые не пробились на ЧМ через квалификацию и не завоевали путёвки в плей-офф. Эти 12 команд будут поделены на три пути, в каждом из которых состоятся полуфиналы и финалы. Все стадии будут состоять из одного матча. Победитель каждого пути выходит на ЧМ.
Есть ли ограничения при жеребьёвке?
Да.
Четыре участника Финала четырёх Лиги наций (Бельгия, Испания, Италия и Франция) точно попадут в группы с пятью сборными.
Исполком УЕФА ввёл ограничения для матчей между некоторыми командами. Например, украинская сборная точно не сыграет в одной группе с Россией. Также друг с другом в квалификации не встретятся Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Россия, Косово и Сербия.
Кроме того, Украина попала в список девяти стран, где зимой возможны суровые погодные условия: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония. Не более двух команд из этого списка могут попасть в одну группу.
Также есть ограничения на расстояние перелётов. Чтобы все были в равных условиях, в каждой группе может быть не больше одной такой пары.
Азербайджан и Гибралтар, Исландия, Португалия
Казахстан и Англия, Андорра, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Мальта, Португалия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Франция, Шотландия
Исландия и Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр
Уже известны даты матчей отбора на ЧМ-2022?
Да. Групповой турнир состоится в течение 2021 года, а матчи плей-офф - весной 2022-го.
Тур 1: 24-25 марта 2021 года
Тур 2: 27-28 марта 2021 года
Тур 3: 30-31 марта 2021 года
Тур 4: 1-2 сентября 2021 года
Тур 5: 4-5 сентября 2021 года
Тур 6: 7-8 сентября 2021 года
Тур 7: 8-9 октября 2021 года
Тур 8: 11-12 октября 2021 года
Тур 9: 11-13 ноября 2021 года
Тур 10: 14-16 ноября 2021 года
Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года
Финальная часть Чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Где смотреть жеребьёвку?
Следить за ходом жребия вы сможете прямо в этой новости - она будет обновляться ходу ходу вытягивания шаров из корзин. Также UA-Футбол проведёт видео трансляцию события с комментарием.
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