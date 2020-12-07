Состоялась жеребьёвка отбора на ЧМ-2022

ОНЛАЙН

18:00 Всем привет! Мы начинаем следить за всеми событиями в Цюрихе, где через час начнётся церемония жеребьёвки европейской части отбора на ЧМ-2022.

19:14 Сейчас проходит предматчевая студия от ФИФА. До жеребьёвки дело ещё не дошло

19:20 Все действующие лица уже на сцене. Начинаем через несколько минут!

19:23 Первая корзина определилась с группами!

19:31 Украина попала в группу D!

19:34 Из третьей корзины нам прилетела Финляндия!

19:40 Украине вытащили Беларусь, но из-за климатических условий вместо беларусов нам вытащили шарик Боснии и Герцеговины.

19:45 Пятая корзина принесла Украине Казахстан.

19:47 Сборные из шестой корзины получили своих соперников. Но в нашей группе пять участников, поэтому нас эта часть жеребьёвки не касается.

19:50 На этом всё. Спасибо за внимание.

Результаты жеребьёвки

Группа A Группа B Португалия

Сербия

Ирландия

Люксембург

Азербайджан Испания

Швеция

Греция

Грузия

Косово

Группа C Группа D Италия

Швейцария

Сев.Ирландия

Болгария

Литва Франция

Украина Украина

Финляндия

Босния и Герц.

Казахстан

Группа E Группа F Бельгия

Уэльс

Чехия

Беларусь

Эстония Дания

Австрия

Шотландия

Израиль

Фареры

Молдова

Группа G Группа H Нидерланды

Турция

Норвегия

Черногория

Латвия

Гибралтар Хорватия

Словакия

Россия

Словения

Кипр

Мальта

Группа I Группа J Англия

Польша

Венгрия

Албания

Андорра

Сан-Марино Германия

Румыния

Исландия

Сев.Македония

Армения

Лихтенштейн

Посев при жеребьёвке

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Корзина 4 Корзина 5 Корзина 6 Бельгия

Франция

Англия

Португалия

Испания

Италия

Хорватия

Дания

Германия

Нидерланды Швейцария

Уэльс

Польша

Швеция

Австрия

Украина Украина

Сербия

Турция

Словакия

Румыния Россия

Венгрия

Ирландия

Чехия

Норвегия

Сев.Ирландия

Исландия

Шотландия

Греция

Финляндия Босния и Герц.

Словения

Черногория

Сев.Македония

Албания

Болгария

Израиль

Беларусь

Грузия

Люксембург Армения

Кипр

Фареры

Азербайджан

Эстония

Косово

Казахстан

Литва

Латвия

Андорра Мальта

Молдова

Лихтенштейн

Гибралтар

Сан-Марино

Что нужно знать о жеребьёвке европейского отбора к ЧМ-2022

Когда и где состоится жеребьёвка?

Церемония пройдёт в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе в понедельник, 7 декабря. Начало - в 19:00. Событие впервые за долгое время состоится в онлайн режиме без приглашения гостей. Единственными исключениями стали бывшие звёзды сборных Италии Даниэле де Росси и Нидерландов Рафаэль ван дер Варт - они примут участие в жеребьёвке.

Какой формат квалификации и жеребьёвки?

На ближайшем ЧМ, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 13 сборных из Европы. Для определения команд будет проведён отборочный турнир.

В первом раунде квалификации будет групповой этап. 55 европейских сборных будут разделены на 10 групп: в пяти группах по 5 команд, ещё в пяти - по 6. Жеребьёвка будет сеянной. Сборные с самым высоким рейтингом попали в первую корзину, с самым низким - в шестую.Победители каждой из десяти отборочных групп напрямую выходят на ЧМ. Команды, которые финишируют вторыми, ожидает плей-офф.

В плей-офф примут участие 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два лучших победителя групп Лиги наций, которые не пробились на ЧМ через квалификацию и не завоевали путёвки в плей-офф. Эти 12 команд будут поделены на три пути, в каждом из которых состоятся полуфиналы и финалы. Все стадии будут состоять из одного матча. Победитель каждого пути выходит на ЧМ.

Есть ли ограничения при жеребьёвке?

Да.

Четыре участника Финала четырёх Лиги наций (Бельгия, Испания, Италия и Франция) точно попадут в группы с пятью сборными.

Исполком УЕФА ввёл ограничения для матчей между некоторыми командами. Например, украинская сборная точно не сыграет в одной группе с Россией. Также друг с другом в квалификации не встретятся Азербайджан и Армения, Гибралтар и Испания, Косово и Босния и Герцеговина, Косово и Россия, Косово и Сербия.

Кроме того, Украина попала в список девяти стран, где зимой возможны суровые погодные условия: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония. Не более двух команд из этого списка могут попасть в одну группу.

Также есть ограничения на расстояние перелётов. Чтобы все были в равных условиях, в каждой группе может быть не больше одной такой пары.

Азербайджан и Гибралтар, Исландия, Португалия

Казахстан и Англия, Андорра, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Мальта, Португалия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Франция, Шотландия

Исландия и Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр

Уже известны даты матчей отбора на ЧМ-2022?

Да. Групповой турнир состоится в течение 2021 года, а матчи плей-офф - весной 2022-го.

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 ноября 2021 года

Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года

Финальная часть Чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Где смотреть жеребьёвку?

Следить за ходом жребия вы сможете прямо в этой новости - она будет обновляться ходу ходу вытягивания шаров из корзин. Также UA-Футбол проведёт видео трансляцию события с комментарием.