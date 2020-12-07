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"Успели познакомиться с Украиной в последнем матче". Дешам прокомментировал жребий отбора к ЧМ-22

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Намеренны занять первое место

"Успели познакомиться с Украиной в последнем матче". Дешам прокомментировал жребий отбора к ЧМ-22
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Франции прокомментировал результат жребия отбора к Чемпионату мира. С трехцветными сыграет также Украина.

"Смешанные чувства после жребия. Мы смогли познакомиться с Украиной и Финляндией, когда играли с ними осенью, но мы ничего не знаем о Казахстане.

Франция - фаворит, но нам это нужно будет доказать на поле. Главный риск в том, что мы заранее начнем считать себя сильнее других.

Наша цель одна - завоевать первое место в группе. У нас есть спасительный круг в виде Лиги Наций, но не нужно рассчитывать на это, а серьезно относиться к матчам отбора", - заявил Дешам.

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Отметим, что также в группе D сыграют Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.

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В статье: Украина Франция Дидье Дешам
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Источник:
L’Équipe

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