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"Успели познакомиться с Украиной в последнем матче". Дешам прокомментировал жребий отбора к ЧМ-22
Намеренны занять первое место
Главный тренер сборной Франции прокомментировал результат жребия отбора к Чемпионату мира. С трехцветными сыграет также Украина.
"Смешанные чувства после жребия. Мы смогли познакомиться с Украиной и Финляндией, когда играли с ними осенью, но мы ничего не знаем о Казахстане.
Франция - фаворит, но нам это нужно будет доказать на поле. Главный риск в том, что мы заранее начнем считать себя сильнее других.
Наша цель одна - завоевать первое место в группе. У нас есть спасительный круг в виде Лиги Наций, но не нужно рассчитывать на это, а серьезно относиться к матчам отбора", - заявил Дешам.
Отметим, что также в группе D сыграют Финляндия, Босния и Герцеговина и Казахстан.
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