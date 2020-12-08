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Джеко: Казахстан – одна из лучших сборных в этой сильной группе, а Украина уже много лет хорошо играет
Эдин выразил свое беспокойство
По итогам вчерашней жеребьевки национальная сборная Боснии и Герцеговины попала в группу D. Ее соперниками стали команды Франции, Финляндии, Украины и Казахстана. Капитан сборной "драконов" Эдин Джеко прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022.
"Учитывая, что мы, к сожалению, потеряли место в третьей корзине, то ожидали, что группа будет сложной. У нас есть чемпионы мира – Франция, безусловно, является самым главным претендентом на первое место. Есть еще Украина, которая много лет играет очень хорошо, плюс Финляндия".
"Мне до сих пор обидно, когда я вспоминаю поражение от финнов, которое помешало нам поехать на чемпионат Европы. Конечно, с пятым соперником нам тоже не повезло, учитывая, что Казахстан – одна из лучших сборных в этой сильной группе".
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