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Капитан сборной Казахстана дисквалифицирован на два года за допинг и не сыграет с Украиной в отборе ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Бауыржан Исламхан выбыл на два года

Капитан сборной Казахстана дисквалифицирован на два года за допинг и не сыграет с Украиной в отборе ЧМ-2022
Новина українською

Полузащитник эмиратского "Аль-Айна" и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Футболист получил от дисциплинарного комитета Азиатской конфедерации двухгодичную дисквалификацию за использование стимуляторов.

Таким образом, он не сыграет в отборочных матчах ЧМ-2022 против Украины.

Отметим, что 27-летний футболист сыграл за сборную Казахстана 43 матча, в которых забил 1 гол и сделал 8 ассистов.

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В статье: Украина Казахстан Бауыржан Исламхан
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Источник:
sports.kz

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