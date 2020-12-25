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Капитан сборной Казахстана дисквалифицирован на два года за допинг и не сыграет с Украиной в отборе ЧМ-2022
Бауыржан Исламхан выбыл на два года
Полузащитник эмиратского "Аль-Айна" и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Футболист получил от дисциплинарного комитета Азиатской конфедерации двухгодичную дисквалификацию за использование стимуляторов.
Таким образом, он не сыграет в отборочных матчах ЧМ-2022 против
Отметим, что 27-летний футболист сыграл за сборную Казахстана 43 матча, в которых забил 1 гол и сделал 8 ассистов.
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Источник:sports.kz
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