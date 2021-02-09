Идеальный чемпионат мира. Часть первая

Предлагаю вашему вниманию свою маленькую утопию. Напомню, что этим словом называются прекраснодушные мечтания, замечательным образом рисующие нам, как было бы здорово, если бы все было так.

Футбол, как и мир, в котором он существует, несовершенен. Говорят, нужно стремиться к лучшему. Разумеется, я это делаю в рамках моего собственного футбольного мировоззрения.

Что есть футбол? Игра в ножной мяч.

Какова цель игры? Забить гол.

За что мы любим футбол? Каждый из нас любит его по-своему. Но вряд ли кто-нибудь из вас будет оспаривать тот логический факт, что, в первую очередь, нас должно привлекать умение игроков обращаться с мячом (как индивидуальное, так и командное). И особенно – при взятии ворот. Это бесспорно, поскольку неизбежно вытекает из природы самой игры.

Все остальное, безусловно, имеет значение. Но для меня - чистой воды болельщика, нигде и никогда не тренировавшегося – это все второстепенно. Вы мне ИГРУ покажите. И крайне желательно, чтобы это была игра с мячом, а не вокруг него – друг с другом. Да голов дайте хоть пару-тройку. Причем, хотелось бы, чтобы это были голы С ИГРЫ. Так оно душевнее как-то.

Чего мы хотим от футбола? Не знаю, как вы, а я хочу зрелищности и справедливости. Первое сегодня часто подменяется: вместо зрелищной ИГРЫ нам демонстрируют зрелищную БОРЬБУ. То, что одно невозможно без другого – это даже мне понятно. Но то, что борьба не должна преобладать в игре, почему-то никак не возьмут в толк футбольную власть предержащие.

Ну, а искать в футболе справедливости, как учат нас классики, и вовсе не приходится. Не скажу, что это меня удивляет – давно привык. Но почему бы не порассуждать о том, что можно было бы сделать во благо торжества футбольной справедливости, не забывая при этом и о повышении зрелищности?

Кабы я был футбольный царь, я бы начал с коренной реформы главного турнира планеты.

Прежде всего, я бы изменил формулу его проведения. С той целью, чтобы наконец-то мир получил свой настоящий Чемпионат. Ибо то, что мы с вами с детства именуем чемпионатом мира, на деле есть не что иное, как Кубок мира. Кстати, на языке оригинала он называется именно так: World Cup.

Что есть чемпионат? Регулярный турнир, участники которого соревнуются друг с другом, как правило, по классической круговой системе.

Каковы ее преимущества? Команды играют со всеми конкурентами поочередно, и победитель определяется по суммарным показателям всех этих матчей. С точки зрения спортивной справедливости, ничего оптимальнее этого для выявления сильнейшего придумать, наверное, уже невозможно.

Исходя из чего, смею утверждать, что все эти девяносто лет в мировом футболе коронуют не сильнейших, а скорее, удачливейших. Чему блестящим образом способствует применяемая на решающей стадии главного турнира планеты кубковая система.

Как может считаться Чемпионом мира команда, которая едва продралась в четвертьфинальную стадию, НИ РАЗУ НЕ ВЫИГРАВ в группе? Да, потом она одолела четырех соперников кряду, но это было ПОТОМ.

Тогда, в 1982 году, я сам болел за Италию, причем на протяжении всего турнира. Однако, Платон мне друг, но истина дороже. Я не уверен в том, что была определена именно сильнейшая команда мира. И я не сомневаюсь в ущербности подобной системы ее определения.

Восемь лет спустя на мировой трон едва не взобрались аргентинцы. И за них я болел, и даже с большим рвением. Но, положа руку на сердце, для той команды и полуфинал был слишком большим достижением.

А ведь она могла реально выиграть Мундиаль-90! И если бы в дело не вмешался судейский фактор, вполне вероятно, что в послематчевых пенальти в очередной раз верх взяла команда Гойкоэчеа. А Марадона все равно плакал бы, но уже от радости.

В следующий раз, в Штатах, таки благополучно дотянули до лотереи в финале. И только знаковый промах Баджо не позволил заползти на высшую ступень пьедестала Италии. На сей раз я категорически болел против нее. Как сказал бы Николай Озеров, такой футбол нам не нужен! Но именно этот футбол был на волосок от мирового триумфа.

А в финале Кубка мира-2006, как по мне, обоих его участников нельзя было причислить к главным претендентам на звание Лучшей команды.

Я уж молчу про феномен Греции в Кубке Европы!!! После такого хочется вообще забыть о футболе…

Предлагаю рассмотреть недостатки системы определения лучших команд мира на самом близком и знакомом нам примере. Украина в Мундиале-2006.

В нашей отборочной группе не было ни одного из европейских «монстров». Туда попали невероятный «чемпион Европы» и калиф на час – Греция, призер Кубка мира за счет удачной «сетки» и соответствующих соперников – Турция, и откровенный середняк (которому когда-то, поистине сумасшедшим образом, покорилась Европа) - Дания.

Скажем так, по счастливому стечению обстоятельств, ни одна из этих команд не оказалась способной «потянуть одеяло на себя». Украина Олега Блохина этим воспользовалась, за что ей честь и хвала. Ключевым же считаю отсутствие в группе тех же Англии с Хорватией, или Италии с Францией. И вот, мы в Германии!

В предварительной группе Мундиаля вместе с нами были Испания (без комментариев), а также Тунис и Саудовская Аравия. Последние были откровенно слабы, предпоследние – никак не сильнее нас. Их-то мы и прошли с отчетливым скрежетом, не без везения. И вот, мы в плей-офф!!!

В одной восьмой финала жребий сводит нас с наименее крепкой командой на этой стадии (не считая, понятно, нас самих) – Швейцарией. В послематчевой лотерее счастье улыбнулось нам. Шовковский, конечно, молодец. Но мы уже как-то с вами говорили о пенальти: вратари здесь могут блистать, только если им предоставят такой шанс бьющие. И вот, мы в четвертьфинале!!!!!

И кто знает, попадись нам там не итальянцы, а опять же, наименее грозный соперник из семи возможных, не продолжили бы мы свое беспримерное восхождение? А ведь это уже медали! Вы представляете, как бы распушили хвосты наши псевдопатриоты от футбола?

И Вы действительно считаете такую систему справедливой? Систему, при которой элемент случайности играет едва ли не ведущую роль в определении сильнейшей команды?

Ведь стоило тогда, а не циклом позже, попасть команде Блохина в одну отборочную компанию с Францией и Италией, и мы могли бы в очередной раз пролететь мимо кассы.

Стоило нам попасть в «предвариловке» в какую-нибудь «группу смерти», и мы бы продолжали лишь мечтать о плей-офф.

И очень боюсь, что любой другой соперник в одной восьмой наглухо опустил бы шлагбаум на нашем дальнейшем пути.

Дело не в том, чего на самом деле заслуживала та сборная Украины. Она сделала все, от нее зависящее, и добилась максимально возможного успеха.

Футбол, как и история, не терпит сослагательного наклонения. К чему теперь гадать, что было бы, если бы…

Но, говоря об идеале, это очень даже имеет резон. Ведь такая система определения, на секундочку, Чемпиона мира порочна и неадекватна. Когда речь идет о выявлении Лучшей команды, не должно быть никаких противоречащих друг другу вариантов развития событий. Мир должен знать наверняка, кто в нем лучше всех играет в футбол.

Не тот, кто, в силу сложившихся обстоятельств, оказался тактически изощреннее, физически выносливее и психологически устойчивее (не говоря уже о везении) в данные три-четыре недели. Хотя, пусть даже теоретически, мог и вовсе остаться за бортом финального турнира.

(Да и практически, хоть это пример из Кубка Европы, проводящегося по той же системе. Триумф датчан в 1992 году – команды попавшей в финальный турнир лишь благодаря дисквалификации Югославии – на самом деле, ярчайший пример неадекватности данного способа определения лучшего).

А тот, кто заслуживает звания Команды мира, играющей в футбол лучше всех – как минимум, в этом году. Которая доказала бы это, находясь в равных условиях с остальными главными соискателями данного титула, и опередив их всех непосредственно – в очной борьбе со всеми.

Скажите, что это несправедливо. И позвольте вам не поверить.

Скажите, что это неинтересно. И позвольте вам не поверить себе самому.

Скажите, что это нереально. И еще раз перечитайте наш заголовок.

Впрочем, так ли уж и неосуществима эта мечта об идеальном Чемпионате мира?

(окончание следует)