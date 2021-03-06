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Ибрагимовича вызовут на мартовские матчи сборной Швеции
Возвращение Златана
39-летний нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович будет вызван в ряды Национальной сборной Швеции на матчи, которые запланированы на конец марта. Об этом сообщает шведское издание Fotboll Direkt.
"Сине-желтые" проведут два поединка: против Грузии 25 марта и будет против Косово 28 марта в рамках отбора на ЧМ 2022.
Последний раз Златан выступал за сборную на Евро 2016. Всего на его счету 116 матчей за шведов, в которых нападающий отметился 62 голами и 17 ассистов.
Официальная заявка будет объявлена 16 марта, однако вышеупомянутой шведский источник отмечает, что нет сомнений на счет возвращения Ибрагимовича в состав сборной.
На клубном уровне Златан в этом сезоне записал в свой актив 16 голов и два ассиста в 21 матче за "Милан" во всех турнирах.
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