Ибрагимовича вызовут на мартовские матчи сборной Швеции

39-летний нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович будет вызван в ряды Национальной сборной Швеции на матчи, которые запланированы на конец марта. Об этом сообщает шведское издание Fotboll Direkt.

"Сине-желтые" проведут два поединка: против Грузии 25 марта и будет против Косово 28 марта в рамках отбора на ЧМ 2022.

Последний раз Златан выступал за сборную на Евро 2016. Всего на его счету 116 матчей за шведов, в которых нападающий отметился 62 голами и 17 ассистов.

Официальная заявка будет объявлена ​​16 марта, однако вышеупомянутой шведский источник отмечает, что нет сомнений на счет возвращения Ибрагимовича в состав сборной.

На клубном уровне Златан в этом сезоне записал в свой актив 16 голов и два ассиста в 21 матче за "Милан" во всех турнирах.