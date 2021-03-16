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Sky Sport Italia: Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции

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Пороха хватит и на клуб, и на главную команду страны

Sky Sport Italia: Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

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Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович может вновь примерять футболку национальной сборной Швеции – об этом сообщает портал Sky Sport Italia. Форвард "россонери" находится в предварительном списке главного тренера команды Янне Андерссона на матчи, которые будут сыграны в марте.

Напомним, "сине-желтые" сыграют с грузинами 25-го числа и с Косово 28-го – поединки пройдут в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Также на 31 марта у шведов запланирован спарринг с Эстонией.

Отметим, что сейчас Ибрагимович восстанавливается после травмы. Златан повесил бутсы на гвоздь после ЕВРО-2016. 39-летний форвард – лучший бомбардир в истории шведов (116 матчей, 62 гола).

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В статье: Швеция Златан Ибрагимович
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Источник:
Sky Sport Italia

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