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Два представителя УПЛ вызваны в сборную Израиля
Соломон и Абу-Ханна сыграют на первых матчах отбора ЧМ-2022
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Главный тренер сборной Израиля Виллибальд Руттенштайнер вызвал 26 футболистов на первые матчи квалификации ЧМ-2022.
В расширенный список попали защитник луганской "Зари" Йоэль Абу-Ханна и полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон.
Вратари: Итамар Ницан ("Бейтар"), Офир Марчиано ("Хайберниан"), Борис Клейман ("Волос")
Защитники: Маор Кандил ("Маккаби" Тель-Авив), Эли Деса ("Витесс"), Хатем Абд аль-Хамид ("Хапоэль" Б’Шлоша), Йоэль Абу-Ханна ("Заря"), Офри Арад ("Маккаби" Хайфа), Ор Балориан ("Маккаби" Петах Тиква), Уриэль Дегани ("Бейтар"), Эйтан Тиби ("Маккаби" Тель-Авив), Сан Менахем ("Маккаби" Хайфа), Талеб Тватаха ("Маккаби" Хайфа)
Полузащитники: Нир Биттон ("Селтик"), Мухаммад Ханаан ("Ашдод"), Нета Лави ("Маккаби" Хайфа), Дор Перец ("Маккаби" Тель-Авив), Мухаммад Абу Фани ("Маккаби" Хайфа), Бибрас Натхо ("Партизан"), Долев Хазиза ("Маккаби"), Эял Голаса ("Маккаби" Тель-Авив), Манор Соломон ("Шахтер")
Нападающие: Лиэль Абада ("Маккаби" Петах-Тиква), Монас Дабур ("Хоффенхайм"), Эран Зехави ("ПСВ"), Шон Вайсман ("Вальядолид")
Израильская команда в стартовых матчах отбора 25 марта сыграет против Дании, Шотландии - 28-го и Молдовы - 31-го.
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