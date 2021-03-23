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Ибрагимович не сдержал слез на пресс-конференции после вопроса журналиста о реакции семьи

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(2 голосов)

Швед, все же, человек, а не робот

Ибрагимович не сдержал слез на пресс-конференции после вопроса журналиста о реакции семьи

Фото: Eurosport / Автор – неизвестен

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Вчера, 22 марта, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прибыл на пресс-конференцию в стан национальной сборной Швеции. Напомним, 39-летний футболист вернулся в главную команду страны спустя пять лет. Один из журналистов спросил Златана о реакции его семьи на камбэк в лагерь "сине-желтых".

"Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент плакал, когда я уезжал. Сейчас он в порядке".

Златан не смог сдержать слез после ответа на вопрос представителя СМИ. После небольшой паузы форвард продолжил пресс-конференцию. Напомним, Ибрагимович – лучший бомбардир в истории шведской сборной (62 гола в 116 матчах).

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В статье: Швеция Златан Ибрагимович национальная сборная Швеции
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Источник:
Football Italia

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