Ибрагимович не сдержал слез на пресс-конференции после вопроса журналиста о реакции семьи

Вчера, 22 марта, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прибыл на пресс-конференцию в стан национальной сборной Швеции. Напомним, 39-летний футболист вернулся в главную команду страны спустя пять лет. Один из журналистов спросил Златана о реакции его семьи на камбэк в лагерь "сине-желтых".

An emotional Zlatan Ibrahimovic says 'playing in the national team is the biggest thing you can do', on his return to the Sweden team ???? pic.twitter.com/FHljVukLM4