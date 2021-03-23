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Ибрагимович не сдержал слез на пресс-конференции после вопроса журналиста о реакции семьи
Швед, все же, человек, а не робот
Фото: Eurosport / Автор – неизвестен
Вчера, 22 марта, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прибыл на пресс-конференцию в стан национальной сборной Швеции. Напомним, 39-летний футболист вернулся в главную команду страны спустя пять лет. Один из журналистов спросил Златана о реакции его семьи на камбэк в лагерь "сине-желтых".
"Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент плакал, когда я уезжал. Сейчас он в порядке".
An emotional Zlatan Ibrahimovic says 'playing in the national team is the biggest thing you can do', on his return to the Sweden team ???? pic.twitter.com/FHljVukLM4— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 22, 2021
Златан не смог сдержать слез после ответа на вопрос представителя СМИ. После небольшой паузы форвард продолжил пресс-конференцию. Напомним, Ибрагимович – лучший бомбардир в истории шведской сборной (62 гола в 116 матчах).
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