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Франция – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
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Франция – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Фото: AP / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок первого тура квалификации на чемпионат мира между сборными Франции и Украины.

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Уже в первом матче отбора команду Шевченко ждет огромное испытание – встреча с одной из сильнейших сборных Европы и мира в целом. В октябре в рамках спарринга французы поиздевались над "сине-желтыми" и разбили Украину со счетом 7:1. Сможет ли наша сборная ответить топ-оппоненту? Выпустит ли лидеров Дешам? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 24 марта – в 21:40 по киевскому времени.

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В статье: Украина Франция Национальная сборная Украины Национальная сборная Франции Чемпионат мира 2022 Трансляция Аудио онлайн стрим
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