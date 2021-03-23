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Франция – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
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Фото: AP / Автор – неизвестен
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок первого тура квалификации на чемпионат мира между сборными Франции и Украины.
Уже в первом матче отбора команду Шевченко ждет огромное испытание – встреча с одной из сильнейших сборных Европы и мира в целом. В октябре в рамках спарринга французы поиздевались над "сине-желтыми" и разбили Украину со счетом 7:1. Сможет ли наша сборная ответить топ-оппоненту? Выпустит ли лидеров Дешам? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 24 марта – в 21:40 по киевскому времени.
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