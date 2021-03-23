Старт отбора на ЧМ-2022. Какой формат и что нужно Украине для выхода в финальную часть?

Завтра состоятся первые двенадцать встреч европейской квалификации на Чемпионат мира 2022. UA-Футбол рассказывает всю самую важную информацию, которую нужно знать об отборе.

Европейская квалификация ЧМ-2022. Какой формат?

Квота Европы на Чемпионате мира остаётся самой большой - 13 мест.

В отборе принимают участие все 55 ассоциаций УЕФА. Сборные поделены на десять групп по 5 и 6 команд в каждой.

Победители каждой из десяти групп напрямую выходят в финальную часть ЧМ-2022. Вторые места отправляются в плей-офф, где будут бороться ещё за три места на Мундиале.

Кто сыграет в стыковых матчах на ЧМ-2022?

Команды, которые заняли вторые места, а также победители групп Лиги наций, которые не пробились на ЧМ, в плей-офф разыграют ещё три путёвки на Мундиаль.

В плей-офф сыграют 12 команд, которые будут разделены на три мини-турнира по четыре сборные в каждой. Эти четыре команды проводят в один матч полуфинальные встречи и финал, определяя ещё по одному участнику ЧМ с каждого мини-турнира.

В плей-офф от Лиги наций смогут сыграть победители своих групп второго розыгрыша Лиги наций (сезона 2020/21). Для определения двух лучших среди четырнадцати победителей групп используется рейтинговая система согласно количеству очков, набранных на групповом этапе. То есть: Франция и Бельгия, если в классическом отборе займут третье или ниже место, получают путёвки в стыковые матчи. За ними идут два других победителя групп Лиги А, затем победители Лиги В и так далее. Ключевая фраза в этом абзаце - "победители своих группп". То есть Украина здесь не рассматривается вообще, а список претендентов включает всего 14 сборных.

В какие сроки состоится отбор на ЧМ-2022?

Групповая стадия квалификации начинается 24 марта и должна завершиться 16 ноября. Во время каждой международной паузы сборные будут проводить от одного до трёх матчей.

Изначально планировалось, что летом 2021 года будет ещё одно окно для матчей сборных в квалификации, однако из-за переноса Чемпионата Европы УЕФА расширил международную паузу в марте и сентябре для проведения сразу трёх спаренных матчей.

Международные паузы на матчи отбора на ЧМ-2022:

24 - 31 марта 2021

1 - 8 сентября 2021

8 - 12 октября 2021

11 - 16 ноября 2021

Стыковые матчи запланированы на 24-25 и 28-29 марта 2022 года. Хозяин каждого поединка будет определён благодаря жребию.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Будет ли ВАР?

Да, на всех матчах отбора на ЧМ-2022 одобрено использование системы видеопомощи арбитрам.

Зачем хозяин ЧМ, Катар, сыграет в группе А отбора на турнир?

Катарская сборная, как хозяин Мундиаля, точно будет представлена в финальной части. Однако по приглашению УЕФА Катар проведёт матчи с участниками отборочной группы А, Португалией, Ирландией, Сербией, Люксембургом и Азербаджаном, - это будут товарищеские игры, которые предназначены для подготовки азиатской страны к финальной части турнира. Поэтому игры между Катаром и остальными соперниками из группы А учитываться в квалификации не будут.

С кем сыграет Украина?

В отборочной группе нашей команды четыре соперника: Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина, а также Казахстан.

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Где смотреть матчи сборной Украины и отбора на ЧМ-2022?

Европейскую квалификацию на Чемпионат мира 2022 в Украине покажут каналы "Медиа Группы Украина". Все матчи нашей сборной будут показаны на бесплатном канале "Украина", который вещает в общем доступе. Остальные встречи можно будет будет увидеть на других каналах структуры: "Футбол1/2/3".

Что нужно Украине, чтобы выйти в финальную часть?

Теперь упрощаем всю информацию выше и конкретизируем на примере нашей сборной.

Чтобы сыграть на Чемпионате мира 2022 "сине-жёлтым" нужно выиграть свою отборочную группу.

Если подопечные Андрея Шевченко займут вторую строчку, нас ожидают отборочные матчи. Соперники станут известны в ноябре 2021 года.

В случае третьего и ниже места в своей отборочной группе украинцы точно теряют все шансы на выход в финальную часть ЧМ через лазейку из Лиги наций. Учитывая, что Украина вылетела из Лиги А, заняв, по мнению УЕФА и CAS, последнее место в своём квартете, мы вне списка претендентов на два места плей-офф.

Как следить за Чемпионатом мира 2022?