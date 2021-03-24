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Игроки Львова вызваны в сборные Литвы и Люксембурга

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Махмутович и Казлаускас получили вызовы в национальные команды

Игроки Львова вызваны в сборные Литвы и Люксембурга

Фото: ФК Львов

Новина українською

Футболисты ФК "Львов" Энес Махмутович и Донатас Казлаускас получили вызовы в национальные сборные Люксембурга и Литвы соответственно.

Защитник Махмутович провел 13 матчей за сборную Люксембурга. В составе львовского клуба во всех турнирах 23-летний футболист сыграл в 12-ти встречах.

Таким образом, Люксембург 24 марта сыграет товарищеский матч с Катаром. В квалификации на ЧМ-2022 Люксембург сыграет против Ирландии (27 марта) и Португалии (30 марта).

В активе 26-летнего хавбека Казлаускаса 2 гола в 21 матче за сборную Литвы. В нынешнем сезоне УПЛ во всех турнирах полузащитник провел 11 матчей, результативными действиями не отличился.

Литва 24 марта сыграет товарищеский матч против сборной Косово. В отборе на ЧМ-2022 литовцы встретятся с Швейцарией (28 марта) и Италией (31 марта).

Отметим, что после 19-ти туров "Львов" набрав 15 очков, занимает 12-место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Львов Энес Махмутович Донатас Казлаускас
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Источник:
ФК Львов

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