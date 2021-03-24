Форвард ПСЖ покинул лагерь национальной сборной Италии и вернулся в столицу Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мойзе Кин покинул расположение национальной сборной Италии из-за мышечной травмы. По информации Sky Sport Italia, 21-летний форвард не сыграет за "адзурри" в рамках отборочных поединков на чемпионат мира (Северная Ирландия, Болгария, Литва).

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Форвард возвращается в Париж, где будет проходить восстановление. Напомним, права на игрока принадлежат английскому "Эвертону", за "ПСЖ" он выступает на правах аренды. Ранее Кин играл за "Ювентус" и "Эллас Верону".

Мойзе забил 11 голов в 20 матчах чемпионата Франции в текущем сезоне. В 8 своих поединках за сборную Италии он забил 2 мяча.