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Форвард ПСЖ покинул лагерь национальной сборной Италии и вернулся в столицу Франции
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Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Мойзе Кин покинул расположение национальной сборной Италии из-за мышечной травмы. По информации Sky Sport Italia, 21-летний форвард не сыграет за "адзурри" в рамках отборочных поединков на чемпионат мира (Северная Ирландия, Болгария, Литва).
Форвард возвращается в Париж, где будет проходить восстановление. Напомним, права на игрока принадлежат английскому "Эвертону", за "ПСЖ" он выступает на правах аренды. Ранее Кин играл за "Ювентус" и "Эллас Верону".
Мойзе забил 11 голов в 20 матчах чемпионата Франции в текущем сезоне. В 8 своих поединках за сборную Италии он забил 2 мяча.
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