Яркий старт отбора на ЧМ. Нидерланды проигрывают в Турции, Йылмаз оформляет хет-трик

Турецкая сборная в родных стенах по делу разбила Нидерланды в премьерном поединка европейской квалификации к Чемпионату мира 2022.

Дебютные минуты прошли в неспешном темпе. Не исключено, что так бы продолжался, например, весь тайм, но внезапно молодой турецкий 35-летний талант Бурак Йылмаз с пыра пробил наугад из-за пределов штрафной: рикошет от де Лигта усложнил задачу для Крула достать мяч.

Тут же "оранье" взяли мяч под контроль, но какой-то выгоды из этого не выжали. Гости выглядели очень тяжело, не было скорости, середина поля не исполняла свои функции, поэтому рассчитывать приходилось только на стандарты. но Депай все из них отправил в молоко: либо мимо, либо в стенку. Не сказать, что хозяева не атаковали, но к воротам Крула стали добираться намного реже. Однако ещё один из выпадов завершился вторым голом: Мален зацепил в своей штрафной Йокушлу, а перспективный Йылмаз абсолютно спокойно 11-метровый реализовал.

Только после этого стандарт наконец-то принёс Нидерландам хоть какой-то результат: де Лигт с линии вратарской, замыкая угловой, попал в стойку; снаряд прокатился по ленточке, но защитники вынесли без фиксации со стороны арбитров гола. Пересёк ли мяч линию - ни одного адекватного повтора не показали.

Второй тайм начался с ещё одного гола от хозяев: Чалханоглу издали с разворота нанёс выстрел в правую "шестёрку" - 3:0.

Третий гол стал для турков поводом сесть в глубокую оборону. У Нидерландов наконец-то стали появляться подходы к воротам, но долгое время надежда оставалась только на стандарты. Ещё один из них запорол Берхюйс, метров с двадцати не докрутив кругляша в левую "девятку".

Но турецкую стену таки пробили. Первым это сделал Классен: его феноменальная обработка мяча при передаче слева в штрафную - выдающийся шедевр футбольного искусства.

И тут же - Люк де Йонг при ещё одной фланговой подаче заставил ошибиться голкипера, от которого снаряд в ворота турецкой сборной залетел.

Но у Турции был Бурак Йылмаз. Эстетически идеальный удар со штрафного вынудил в третий раз всплакнуть Крулу от того, что форвард "Лилля" сегодня расписался в его воротах.

"Оранье" не сдались и нашли в чужой штрафной пенальти. Однако один из главных неудачников вечера Мемфис Депай с "точки", как и с других стандартов сегодня, свою дуэль проиграл, не пробив Угурджана Чакира.

Весёлый счёт и весёлая игра. Турция контролировала ход встречи и должна была уверенно доводить дело до победы. Но после третьего гола хозяевам захотелось интриги, что привело к двум результативным ударам в ответ. Однако Бурак Йылмаз сегодня был в зените славы. Как минимум он эту победу заслужил.

Европейская квалификация к ЧМ-2022

Турция - Нидерланды 4:2

Голы: Йылмаз 15, Йылмаз 34, Чалханоглу 46, Йылмаз 81 - Классен 75, Люк де Йонг 76

Нереализованный пенальти: Депай 90+5 (вратарь)