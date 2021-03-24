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Отбор к ЧМ-2022. Бельгия - Уэльс 3:1. Класс проявляется в деталях
Дьяволы обыграли драконов, пропустив первыми
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа E, первый тур. Левен, “Ден Дреф”
Бельгия – Уэльс 3:1
Голы: Де Брюйне 22, Азар 28, Лукаку 73 (пен) – Уилсон 10
Бельгия: Куртуа – Альдервейрелд, Вермален (Денайер 46), Вертонген – Менье, Дендокер, Тилеманс, Торган Азар (Кастань 84) – Мертенс (Троссар 90+3), Де Брюйне – Лукаку
Уэльс: Уорд – Мифем, Родон, Лоуренс – Уильямс, Ампаду, Аллен (Моррелл 8), Коннор Робертс – Бэйл (Мур 84), Уилсон (Тайлер Робертс 66), Джеймс
Предупреждение: Азар 75
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