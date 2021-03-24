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Отбор к ЧМ-2022. Бельгия - Уэльс 3:1. Класс проявляется в деталях

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Дьяволы обыграли драконов, пропустив первыми

Отбор к ЧМ-2022. Бельгия - Уэльс 3:1. Класс проявляется в деталях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа E, первый тур. Левен, “Ден Дреф”

Бельгия – Уэльс 3:1

Голы: Де Брюйне 22, Азар 28, Лукаку 73 (пен) – Уилсон 10

Бельгия: Куртуа – Альдервейрелд, Вермален (Денайер 46), Вертонген – Менье, Дендокер, Тилеманс, Торган Азар (Кастань 84) – Мертенс (Троссар 90+3), Де Брюйне – Лукаку

Уэльс: Уорд – Мифем, Родон, Лоуренс – Уильямс, Ампаду, Аллен (Моррелл 8), Коннор Робертс – Бэйл (Мур 84), Уилсон (Тайлер Робертс 66), Джеймс

Предупреждение: Азар 75

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
24.03.2021 в 23:39
Ёптить, Азар забил!
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