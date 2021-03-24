  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Чудо-голы и шок для Франка де Бура. Турция - Нидерланды 4:2. Обзор матча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чудо-голы и шок для Франка де Бура. Турция - Нидерланды 4:2. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

"Оранжевые" и проигрывают, и пенальти не забивают

Чудо-голы и шок для Франка де Бура. Турция - Нидерланды 4:2. Обзор матча

Фото: beIN SPORTS

Новина українською

Из настоящего кошмара начинают Нидерланды, соперники Украины в группе Евро-2020, выступления в отборе на ЧМ-2022.

Команда Франка де Бура уступила Турции. Сначала туркам помог рикошет, затем пенальти, а затем и чудо-гол одного из лидеров Милана Халкана Чалханоглу. Только после этого начали забивать "оранжевые", но "точка" была по невероятному штрафной в "девятку" от Бурака Йылмаза.

Читайте такжеЯркий старт отбора на ЧМ. Нидерланды проигрывают в Турции, Йылмаз оформляет хет-трик

По итогам этого поединка Турция захватила лидирующие позиции в группе G, а Нидерланды неожиданно оказались на дне таблицы.

Квалификация на ЧМ-2022, 1 тур

24.03.2021

Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка

Турция - Нидерланды 4:2

Голы: Бурак Йылмаз (15, 34 - пенальти, 81) - Дэви Классен (75), Люк де Йонг (76)

Нереализованный пенальти: Мемфис Депай (90+4)

Обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды Турция Бурак Йылмаз Франк де Бур Бурак Йилмаз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
24.03.2021 в 23:08
Франка Де Бура показал какой грамотный наставник, пока Атланту Юнайтед тренировал. Кто додумался ему Нидерланды доверить, непонятно...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...