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Чудо-голы и шок для Франка де Бура. Турция - Нидерланды 4:2. Обзор матча
"Оранжевые" и проигрывают, и пенальти не забивают
Фото: beIN SPORTS
Из настоящего кошмара начинают Нидерланды, соперники Украины в группе Евро-2020, выступления в отборе на ЧМ-2022.
Команда Франка де Бура уступила Турции. Сначала туркам помог рикошет, затем пенальти, а затем и чудо-гол одного из лидеров Милана Халкана Чалханоглу. Только после этого начали забивать "оранжевые", но "точка" была по невероятному штрафной в "девятку" от Бурака Йылмаза.
По итогам этого поединка Турция захватила лидирующие позиции в группе G, а Нидерланды неожиданно оказались на дне таблицы.
Квалификация на ЧМ-2022, 1 тур
24.03.2021
Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка
Турция - Нидерланды 4:2
Голы: Бурак Йылмаз (15, 34 - пенальти, 81) - Дэви Классен (75), Люк де Йонг (76)
Нереализованный пенальти: Мемфис Депай (90+4)
Обзор матча
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