Чудо-голы и шок для Франка де Бура. Турция - Нидерланды 4:2. Обзор матча

Из настоящего кошмара начинают Нидерланды, соперники Украины в группе Евро-2020, выступления в отборе на ЧМ-2022.

Команда Франка де Бура уступила Турции. Сначала туркам помог рикошет, затем пенальти, а затем и чудо-гол одного из лидеров Милана Халкана Чалханоглу. Только после этого начали забивать "оранжевые", но "точка" была по невероятному штрафной в "девятку" от Бурака Йылмаза.

По итогам этого поединка Турция захватила лидирующие позиции в группе G, а Нидерланды неожиданно оказались на дне таблицы.

Квалификация на ЧМ-2022, 1 тур

24.03.2021

Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка

Турция - Нидерланды 4:2

Голы: Бурак Йылмаз (15, 34 - пенальти, 81) - Дэви Классен (75), Люк де Йонг (76)

Нереализованный пенальти: Мемфис Депай (90+4)

Обзор матча