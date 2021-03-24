Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2. Все могут быть довольны
И для сборной Украины эта ничья вполне приемлема
Фото - ratingbet.com
Может гости и владели небольшим территориальным преимуществом, считались номинальным фаворитом, даже забили первыми, но на победу они не наиграли. Финны действовали максимально прагматично, рационально, и со знанием дела. Более того, могли вырвать победу хозяева, если бы не банальные ошибки в обороне.
В первом тайме шел обмен выпадами, каждая из команд создала пару-тройку хороших моментов. Хотя чувствовалось, что присматриваются соперники друг к другу, не хотят рисковать в начале этого отборочного цикла. Если считать моменты, то Суоми все же больше сделали для своего успеха. Другое дело, что в начале второго тайма Райяла вдруг сыграл рукой, арбитр назначил очевидный пенальти и боснийцы вышли вперед. Да, Пьянич не реализовал одиннадцатиметровый, но добил мяч в сетку после сейва Йоронена.
Ответ последовал мгновенно. Босния даже не успела порадоваться голу. Массированная атака финнов, удар и каркас ворот спас гостей, правда, затем Кауко скинул мяч на Пукки, который вколотил мяч в сетку. Прошло немного времени, как Пукки оформил дубль, блестящая контратака хозяев и ветеран сборной Финляндии реализовал выход один в один с голкипером. 30-летний игрок на солидной скорости пробежал почти половину поля, оторвался от защитника и переиграл кипера.
Победить Финляндия не смогла, не хватило класса и сил. Босния бросилась вперед и сделала все возможное для того, чтобы спасти матч, вернуть контроль над игрой. После скидки Джеко хороший удар получился у Стевановича, вратарь коснулся мяча, и не смог ему помешать залететь в сетку. Защитники просто не уследили за оппонентом. 2:2 справедливый итог, дальше будет видно, кто сильнее, а пока расклад в группе сборной Украины очень даже неплохой.
Теперь все зависит от "сине-желтых" (после почетной ничьи во Франции), если не забывать, что и Босния, и Финляндия способны оказать сопротивление и недооценивать их нельзя.
Уже в воскресенье сыграем с финнами.
Отбор на ЧМ-2022. Группа D. Первый тур
Стадион: Олимпиастадион (Хельсинки, Финляндия)
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
Голы: Пукки 58, Пукки 78 - Пьянич 55, Стеванович 85
Финляндия: 12. Йоронен, 2. Араюури, 4. Тойвио, 19. Кауко (Спарв 82), 22. Райтала, 22. Хямяляйнен, 17. Алхо, 6. Камара, 8. Лод (Похьянпало 77), 14. Валакари (Шуллер 46), 10. Пукки.
Босния: 12. Шехич, 2. Чивич, 16. Хаджикадунич, 17. Саничанин, 4. Тодорович, 13. Цимирот (Демирович 83), 14. Гояк (Дульевич 64), 20. Стеванович (Колашинац 89), 19. Крунич, 10. Пьянич, 11. Джеко.
Предупреждения: Камара 30, Шуллер 86, Хямяляйнен 90
Популярное сейчас
- Отбор ЧМ-2022. Франция - Украина 1:1. Когда не стыдно, а радостно
- И.о. мэра Харькова: Ярославский готов полностью взять на себя финансовый аспект возрождения Металлиста
- Франция - Украина. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ-2022
- Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО