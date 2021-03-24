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Хавбек Миная Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана
Хавбек начал международную карьеру
Нападающий "Миная"
Хавбек, который недавно сменил футбольное гражданство, вышел на заменена второй тайм отборочного матча ЧМ-2022 с Португалией.
После первых 45 минут португальцы ведут в счете 1:0.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Нуриев провел 19 матчей, забил 8 голов и не отличился голевыми передачами.
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