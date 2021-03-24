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Хавбек Миная Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана

Чемпионат мира FIFA
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Хавбек начал международную карьеру

Хавбек Миная Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана

Новина українською

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана.

Хавбек, который недавно сменил футбольное гражданство, вышел на заменена второй тайм отборочного матча ЧМ-2022 с Португалией.

После первых 45 минут португальцы ведут в счете 1:0.

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ Нуриев провел 19 матчей, забил 8 голов и не отличился голевыми передачами.

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В статье: Азербайджан ФК Минай Анатолий Нуриев
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