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Отбор к ЧМ-22. Хорватия начала квалификацию с поражения от Словении

Чемпионат мира FIFA
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Отбор к ЧМ-22. Хорватия начала квалификацию с поражения от Словении

Фото: BeIN Sports

Новина українською

Отбор в ЧМ-2022. Группа H, 1-й тур

24 марта 2021. Любляна, стадион "Стожице"

Словения – Хорватия 1:0

Гол: Ловрич (15)

Словения: Облак – Балковец, Мевля, Блажич, Стоянович – Ловрич (Байрич, 87), Куртич, Бийол (Ветрих, 69) – Бохар (Чрнигой, 64), Шпорар (Крамер, 69), Иличич (Скубиц, 87)

Хорватия: Ливакович – Баришич (Оршич, 46), Вида, Ловрен, Врсалько – Ковачич (Пашалич, 83), Брозович – Перишич, Модрич, Крамарич (Брекало, 65) – Влашич (Будимир, 69)

Предупреждения: Куртич (61), Мевля (77) – Баришич (24), Брозович (35), Врсалько (65), Вида (67), Будимир (76)

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В статье: Словения Хорватия
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