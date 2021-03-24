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Отбор к ЧМ-22. Хорватия начала квалификацию с поражения от Словении
Фото: BeIN Sports
Отбор в ЧМ-2022. Группа H, 1-й тур
24 марта 2021. Любляна, стадион "Стожице"
Словения – Хорватия 1:0
Гол: Ловрич (15)
Словения: Облак – Балковец, Мевля, Блажич, Стоянович – Ловрич (Байрич, 87), Куртич, Бийол (Ветрих, 69) – Бохар (Чрнигой, 64), Шпорар (Крамер, 69), Иличич (Скубиц, 87)
Хорватия: Ливакович – Баришич (Оршич, 46), Вида, Ловрен, Врсалько – Ковачич (Пашалич, 83), Брозович – Перишич, Модрич, Крамарич (Брекало, 65) – Влашич (Будимир, 69)
Предупреждения: Куртич (61), Мевля (77) – Баришич (24), Брозович (35), Врсалько (65), Вида (67), Будимир (76)
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