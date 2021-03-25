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Триллер Сербии с Ирландией, Холанд без голов. Остальные стартовые матчи отбора на ЧМ-2022
А одноклубник Ярмоленко отметился хет-триком в ворота Эстонии
Фото: Squawka news/Twitter
24 марта стартовал отбор в заре УЕФА на ЧМ-2022. Свои первые матчи сыграли команды в группах "А", "D", "E", "G", "H", впереди - в "В", "С", "F", "I" и "J".
Группа А
В группе "А" лидерство в результате достаточно натужных побед прогнозируемо захватили Сербия и Португалия. Люксембург еще не стартовал в отборе и проводил товарищеский поединок.
Сербия - Ирландия 3:2 (1:1)
Голы: Влахович (40), Митрович (69, 75) - Браун (18), Коллинз (86)
Португалия - Азербайджан 1:0 (1:0)
Гол: Медведев (36, автогол)
Группа Е
"Пробуждениями" Бельгии и Чехии после пропущенных голов отметились матчи в группе "Е".
Эстония - Чехия 2:6 (1:4)
Голы: Саппинен (12), Аниер (86) - Шик (18), Барак (27), Соучек (32, 43, 48), Янкто (56)
Группа G
Нидерланды после поражения от Турции оказались в аутсайдерах своей группы "G" в компании Гибралтара и под Латвией, которая напропускала меньше голов.
В поединке с Гибралтаром участвовал суперзабивний нападающий Эрлинг Холанд. Но ни одним голом он так и не отметился.
Латвия - Черногория 1:2 (1:1)
Голы: Икауньекс (40) - Йоветич (41, 83)
Гибралтар - Норвегия 0:3 (0:2)
Голы: Серлот (43), Торстведт (45), Свенссон (57)
Группа Н
Нулевая ничья киприотов со словаками в группе "Н" сыграла в пользу России, она умудрилась пропустить от Мальты.
Кипр - Словакия 0:0
Мальта - Россия 1:3 (0:2)
Голы: Мбонги (56) - Дзюба (23), Фернандеш (35), Соболев (90)
Товарищеские матчи
Катар - Люксембург 1:0 (1:0)
Гол: Мунтари (12)
Косово - Литва 4:0 (1:0)
Голы: Зенели (27, 71), Мурики (63), Халими (79)
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