Триллер Сербии с Ирландией, Холанд без голов. Остальные стартовые матчи отбора на ЧМ-2022

24 марта стартовал отбор в заре УЕФА на ЧМ-2022. Свои первые матчи сыграли команды в группах "А", "D", "E", "G", "H", впереди - в "В", "С", "F", "I" и "J".

Группа А

В группе "А" лидерство в результате достаточно натужных побед прогнозируемо захватили Сербия и Португалия. Люксембург еще не стартовал в отборе и проводил товарищеский поединок.

Сербия - Ирландия 3:2 (1:1)

Голы: Влахович (40), Митрович (69, 75) - Браун (18), Коллинз (86)

Португалия - Азербайджан 1:0 (1:0)

Гол: Медведев (36, автогол)

Группа Е

"Пробуждениями" Бельгии и Чехии после пропущенных голов отметились матчи в группе "Е".

Эстония - Чехия 2:6 (1:4)

Голы: Саппинен (12), Аниер (86) - Шик (18), Барак (27), Соучек (32, 43, 48), Янкто (56)

Группа G

Нидерланды после поражения от Турции оказались в аутсайдерах своей группы "G" в компании Гибралтара и под Латвией, которая напропускала меньше голов.

В поединке с Гибралтаром участвовал суперзабивний нападающий Эрлинг Холанд. Но ни одним голом он так и не отметился.

Латвия - Черногория 1:2 (1:1)

Голы: Икауньекс (40) - Йоветич (41, 83)

Гибралтар - Норвегия 0:3 (0:2)

Голы: Серлот (43), Торстведт (45), Свенссон (57)

Группа Н

Нулевая ничья киприотов со словаками в группе "Н" сыграла в пользу России, она умудрилась пропустить от Мальты.

Кипр - Словакия 0:0

Мальта - Россия 1:3 (0:2)

Голы: Мбонги (56) - Дзюба (23), Фернандеш (35), Соболев (90)

Товарищеские матчи

Катар - Люксембург 1:0 (1:0)

Гол: Мунтари (12)

Косово - Литва 4:0 (1:0)

Голы: Зенели (27, 71), Мурики (63), Халими (79)