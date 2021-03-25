Венгрия - Польша. Анонс и прогноз матча Квалификации ЧМ-2022 на 25.03.2021

Квалификация ЧМ-2022. 1-й тур

25 марта. Будапешт. "Ференц Пушкаш Арена"

Венгрия 21:45 Польша

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

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Первый тур - это всегда разведка боем. Но и запрягать слишком долго командам тоже не стоит, ведь группа у них по-настоящему сложная.

Фаворит - Англия, для которой любое место, кроме первого, будет считаться провалом. Дальше в табеле про ранги идут поляки, за ними чуть отстав венгры и албанцы. Все команды боевитые, вязкие, по-спортивному злые. Вне сомнений, родоначальники футбола ощутят это на себе. При этом цель "Кадры" не просто попортить нервы англичанам, но и обойти их в таблице. И это создает вокруг команды определенное давление.

Венгрия

Глобально у венгров все очень хорошо - прошлой осенью команда на жилах вырвала путевку на Евро-2021 и пробилась в элитный дивизион Лиги Наций. Творец сенсации - итальянский тренер Марко Росси - тогда не был рядом с командой из-за коронавируса, но сегодня он будет у кромки поля.

У мадьяров стабильная, хорошо сыгранная команда, чаще всего играющая по схеме 3-5-2. Ярко выраженная звезда всего одна - хавбек "Лейпцига" Доминик Собослаи. И именно этого парня, на которого засматриваются лучшие клубы Европы, сегодня не будет из-за травмы. Это значительно снижает креативный потенциал венгров, но не их мотивацию. Эта сборная не выступала на чемпионатах мира с 1986 года, и будет сражаться за каждый мяч, чтобы осуществить мечту.

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Польша

Если у венгров все предсказуемо, то у "Кадры" наоборот. Команда сменила тренера - опытного и "понятного" Ежи Бженчека сменил португалец Паулу Соуза, ранее работавший с "Бордо", "Фиорентиной" и "Базелем". Даже сами поляки спорят, сохранит ли новый наставник старую схему 4-1-4-1, или же займется перестройкой игры?

Игра Польши держится на трех китах - Крыховяк отбирает, Зьелинский продвигает, а Левандовский забивает. Их позиции незыблемы. А вот дальше могут быть варианты. Например, на флангах могут сыграть как молодые и толком необстрелянные Южвяк с Плахетой, так и ветеран Камил Гросицкий. От выбора Соузы многое будет зависеть. Венгрия - не самый статусный оппонент, но она зубастая, а дальше по календарю у "Кадры" выезд на "Уэмбли". Ехать туда уже отставая по очкам - худший из сценариев.

Венгрия - Польша: статистика личных встреч

В 21 веке команды встречались между собой 4 раза - дважды в отборе к Евро-2004 и еще дважды в товарищеских матчах. Поляки в этих играх добыли две победы, раз проиграли и раз сыграли вничью. Последняя встреча команд состоялась в 2011 году - и тогда "Кадра" обыграла мадьяров со счетом 2:1.

Венгрия - Польша: последние матчи команд

Последние матчи Венгрии

Последние матчи Польши

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Венгрии потеря, как уже говорилось, одна, но критическая - атакующий хавбек Доминик Собослаи. У поляков новых травмированных или дисквалифицированных нет - все те, кого вызвал Паулу Соуза, готовы играть.

Венгрия: Гулачи - Него, Фиола, Ланг, Ат. Шалай, Холлендер - Сигер, Кальмар, Надь - Саллай, Ад. Шаллай

Польша: Щесный - Берешиньский, Глик, Беднарек, Река - Крыховяк - Шиманьский, Зьелинский, Модер, Южвяк - Левандовский

Венгрия - Польша: ставки и коэффициенты

Венгрия - Польша: прогноз от UA-FOOTBALL

Да, венгры боевиты и довольно давно не проигрывают дома, но класс есть класс. Тем более, самого квалифицированного мадьярского игрока на поле не будет.

К тому же, взгляните на статистику поляков. Начиная с конца 2019 года, они обыграли нашу сборную (2:0), Македонию (2:0), Израиль (2:1), Словению (3:2), Финляндию (5:1) и дважды Боснию (2:1 и 3:0). Венгрия прекрасно вписывается в этот логический ряд, так что ставим на победу поляков. Букмекеры предлагают ее с коэффициентами 2,1-2,2.