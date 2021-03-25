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Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Много пищи для ума оставил этот матч

Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции

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Андрей Шевченко в матче с Францией удивил всех. Главное - это игра в три центральных защитника. Но такая тактика принесла результат: в выездном матче с чемпионами мира "желто-синие" отстояли ничью. Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов анализирует этот матч для нашей команды, а также делится своими ожиданиями от предстоящего поединка квалификации против Финляндии.

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Тайм-коды:

00:10 - "Мы научились защищаться"
03:22 - "Наша сборная становится гибкой"
05:51 - Повлияла ли капитанская повязка на Зинченко?
07:51 - Зачем сборной Украины Виктор Коваленко?
09:54 - Следующий соперник - Финляндия.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция Александр Севидов Александр Зинченко Виктор Коваленко Халат Милевского
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