Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции

Андрей Шевченко в матче с Францией удивил всех. Главное - это игра в три центральных защитника. Но такая тактика принесла результат: в выездном матче с чемпионами мира "желто-синие" отстояли ничью. Известный украинский тренер, а также постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов анализирует этот матч для нашей команды, а также делится своими ожиданиями от предстоящего поединка квалификации против Финляндии.

Тайм-коды:

00:10 - "Мы научились защищаться"

03:22 - "Наша сборная становится гибкой"

05:51 - Повлияла ли капитанская повязка на Зинченко?

07:51 - Зачем сборной Украины Виктор Коваленко?

09:54 - Следующий соперник - Финляндия.