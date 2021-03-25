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Лука Модрич делит с Дарио Срной первое место по количество матчей за сборную Хорватии
Нынешний лидер догнал бывшего
Фото: PIXSELL / Автор – Sanjin Strukić
Полузащитник национальной сборной Хорватии Лука Модрич сыграл в поединке отбора на ЧМ-2022 против Словении (поражение 0:1, Ловрич). Лука провел на поле весь матч.
35-летний хавбек мадридского "Реала" провел свой 134-й матч за "шашечных" и вышел на первое место в истории главной команды страны по количеству сыгранных встреч. Лука сравнялся с бывшим защитником хорватов и "Шахтера" Дарио Срной.
В активе Модрича 16 голов за Хорватию. Он дебютировал за "пламенных" 15 лет назад. Напомним, Срна завершил карьеру в сборной в 2016-м. Следующий матч хорваты проведут 27 марта в домашних стенах с Кипром.
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