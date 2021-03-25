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"Пропущенного гола от Украины можно было избежать - мы разочарованы". Дешам об 1:1 с Украиной
Наставник сборной Франции подвел итоги встречи с украинской командой
Фото: ru.uefa.com
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
"Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы.
В первой половине у нас было преимущество, мы много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат.
Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается.
Сегодня мы получили только одно очко. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник", - сказал Дешам.
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