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"Пропущенного гола от Украины можно было избежать - мы разочарованы". Дешам об 1:1 с Украиной

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Наставник сборной Франции подвел итоги встречи с украинской командой

"Пропущенного гола от Украины можно было избежать - мы разочарованы". Дешам об 1:1 с Украиной

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы.

В первой половине у нас было преимущество, мы много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат.

Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается.

Сегодня мы получили только одно очко. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник", - сказал Дешам.

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В статье: Франция Дидье Дешам
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Источник:
UEFA

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 10:16
Мы уже привыкли топов разочаровывать.
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0
0
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ShtanGa (Славське)
25.03.2021 в 10:07
Beton. Але й були і гострі випади. Молодці!Подивимось як наші грають проти бетону.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.03.2021 в 09:46
да уж... повезло французам - начеичку удержали. Но повезет ли с казахами?
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+2
0
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
25.03.2021 в 09:42
Не думаю, що у Казахстані їм буде легко. Переліт, зміна часових поясів, клімат.
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
25.03.2021 в 09:38
Думаю, після 7:1 вони думали, що все буде легше... Ну бо не може бути погана форма у гравців, які всю зиму грали в ТОП-чемпіонатах!
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+2
0
alex69 (Париж)
25.03.2021 в 09:15
А хуле ты думал, жабоед!
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
25.03.2021 в 09:15
Тю, а на что рассчитывал Дешам. Что Шевченко будет с ним играть в открытый футбол на Стад де Пренс? Тогда он наивный...
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+4
-1
Ten0N (Leopolis)
25.03.2021 в 10:20
Играли на Стад де Франс. "Стад де Пренс" не существует, существует Парк де Пренс.
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0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
25.03.2021 в 09:07
Красавчик Шева - перехитрив DD.
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0
-2


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