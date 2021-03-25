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Гризманн догнал Трезеге по количеству голов за французов, Мбаппе установил очередной рекорд
Давайте разбираться
Фото: AS / Автор – неизвестен
Национальная сборная Украины сыграла вничью с французами в рамках первого тура отбора на чемпионат мира-2022 (1:1). Для Килиана Мбаппе, который вышел в стартовом составе команды Дидье Дешама, этот поединок стал 40-м за главную команду страны. Он достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 3 месяцев, установив рекорд.
40 - Kylian Mbappé will become tonight the youngest player to reach 40 caps with the ???????? French national team (22 years & 3 months). Confirmation. #FRAUKR https://t.co/exa8Iom45V— OptaJean (@OptaJean) March 24, 2021
Также отметим, что Гризманн догнал по забитым мячам за сборную Трезеге. Антуан провел свой 34-й гол в футболке "трехцветных", теперь он и Давид делят четвертую позицию в рейтинге бомбардиров команды.
Перед ними располагаются Мишель Платини (41 гол), Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).
34 - Antoine Griezmann has scored 34 goals for the French national team (87 caps), equalling David Trezeguet as the 4th top- scorer in Les Bleus history. Boss. #FRAUKR pic.twitter.com/0t6Zpjuf1V— OptaJean (@OptaJean) March 24, 2021
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