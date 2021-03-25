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Гризманн догнал Трезеге по количеству голов за французов, Мбаппе установил очередной рекорд

Чемпионат мира FIFA
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Гризманн догнал Трезеге по количеству голов за французов, Мбаппе установил очередной рекорд

Фото: AS / Автор – неизвестен

Новина українською

Национальная сборная Украины сыграла вничью с французами в рамках первого тура отбора на чемпионат мира-2022 (1:1). Для Килиана Мбаппе, который вышел в стартовом составе команды Дидье Дешама, этот поединок стал 40-м за главную команду страны. Он достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 3 месяцев, установив рекорд.

Также отметим, что Гризманн догнал по забитым мячам за сборную Трезеге. Антуан провел свой 34-й гол в футболке "трехцветных", теперь он и Давид делят четвертую позицию в рейтинге бомбардиров команды.

Читайте также"Пропущенного гола от Украины можно было избежать - мы разочарованы". Дешам об 1:1 с Украиной

Перед ними располагаются Мишель Платини (41 гол), Оливье Жиру (44) и Тьерри Анри (51).

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В статье: Франция Давид Трезеге Антуан Гризманн Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе
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