Гризманн догнал Трезеге по количеству голов за французов, Мбаппе установил очередной рекорд

Национальная сборная Украины сыграла вничью с французами в рамках первого тура отбора на чемпионат мира-2022 (1:1). Для Килиана Мбаппе, который вышел в стартовом составе команды Дидье Дешама, этот поединок стал 40-м за главную команду страны. Он достиг этой отметки в возрасте 22 лет и 3 месяцев, установив рекорд.

