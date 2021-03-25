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Лидер сборной Франции усомнился в тактическом решении Дешама на матч с Украиной

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(3 голосов)

Максималист по имени Антуан

Лидер сборной Франции усомнился в тактическом решении Дешама на матч с Украиной

Фото: Opta / Автор – неизвестен

Новина українською

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал для TF1 паритет с национальной командой Украины в рамках первого тура отбора ЧМ-2022 (1:1). Отметим, что главный тренер "триколор" Дидье Дешам вышел со схемой 4-4-2, а не с привычным модулем 4-2-3-1.

"Возможно, стоило выпустить больше атакующих игроков, которые способны обыгрывать оппонента один в один. В будущем мы научимся играть и в такой системе, будем побеждать. Мы хотели добиться успеха, но не показали хорошей игры. Стоит все проанализировать".

Напомним, Антуан открыл счет на 19-й минуте поединка, однако на 57-й Кимпембе оформил автогол.

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В статье: Украина Франция Национальная сборная Украины Дидье Дешам Антуан Гризманн Национальная сборная Франции
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Источник:
Goal.com

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