Лидер сборной Франции усомнился в тактическом решении Дешама на матч с Украиной

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал для TF1 паритет с национальной командой Украины в рамках первого тура отбора ЧМ-2022 (1:1). Отметим, что главный тренер "триколор" Дидье Дешам вышел со схемой 4-4-2, а не с привычным модулем 4-2-3-1.

"Возможно, стоило выпустить больше атакующих игроков, которые способны обыгрывать оппонента один в один. В будущем мы научимся играть и в такой системе, будем побеждать. Мы хотели добиться успеха, но не показали хорошей игры. Стоит все проанализировать".

Напомним, Антуан открыл счет на 19-й минуте поединка, однако на 57-й Кимпембе оформил автогол.