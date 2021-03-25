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Родригес сыграл за сборную Люксембурга в матче с Катаром

Чемпионат мира FIFA
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Вингер киевлян вышел на замену во втором тайме

Родригес сыграл за сборную Люксембурга в матче с Катаром

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес в среду сыграл в товарищеском матче своей национальной сборной. Команда Люксембурга в венгерском городе Дебрецен на правах гостей встречалась с Катаром.

Матч завершился минимальной победой номинальных хозяев 1:0. А единственный гол в матче был забит в начале первого тайма - на 13-й минуте отличился Мунтари с передачи Ро-Ро. Во втором тайме катарцы были близки к тому, чтобы увеличить счет, но удар Ро-Ро принял на себя каркас ворот.

Люксембург доигрывал матч в меньшинстве, ведь на 88-й минуте второе предупреждение получил Алдин Скендерович и был удален с поля.

Что касается Жерсона Родригеса, то динамовец начал игру в запасе и вышел на поле после перерыва, а именно, на 70-й минуте второго тайма вместо Мориса Девилля. За отведенное для него игровое время Родригес добавил остроты в атаке, заработал и исполнил несколько штрафных ударов и получил желтую карточку.

В ближайшее время у команды Жерсона Родригеса впереди еще два матча. 27-го марта - выездной с Ирландией и 30 марта - домашний против Португалии. Оба состоятся в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Сейчас в активе Родригеса 32 матча за национальную сборную своей страны, в которых он забил 5 мячей.

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В статье: Люксембург Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
25.03.2021 в 09:59
А чому не вказано, що крім Родрігеса у тому ж матчі за люксів грали ще Тіль із Ворскли і Махмутовіч з Львова?
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