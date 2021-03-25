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Форвард сборной Франции: Гол сборной Украины – это несчастный случай
Оливье Жиру прокомментировал матч с украинской командой
Фото: Equipe de France
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.
"Когда ты не забиваешь второй гол команде которая очень хорошо и решительно обороняется, то приходится тяжело. Им повезло забить гол, я даже не уверен, что мяч в том эпизоде летел в ворота. Это был несчастный случай", - сказал Жиру.
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Источник:UEFA
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 10:14
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ShtanGa (Славське)
25.03.2021 в 10:10
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skrudch (Донецьк,Ясіня)
25.03.2021 в 09:52
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