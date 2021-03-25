Форвард сборной Франции: Гол сборной Украины – это несчастный случай

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Когда ты не забиваешь второй гол команде которая очень хорошо и решительно обороняется, то приходится тяжело. Им повезло забить гол, я даже не уверен, что мяч в том эпизоде летел в ворота. Это был несчастный случай", - сказал Жиру.