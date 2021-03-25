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Бенефис Соучека. Эстония - Чехия 2:6. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Эстония - Чехия, отбор к ЧМ-2022, 24 марта 2021

Бенефис Соучека. Эстония - Чехия 2:6. Видео голов и обзор матча

фото - Jalgpall.ee, автор - Jana Pipar

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Эстония - Чехия в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022. Героем встречи стал полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, который оформил хет-трик в течение 15 минут. Интересно, что хозяева первыми забили, но в итоге потерпели разгромное поражение. Чехия захватила лидерство в группе, где также выступают Бельгия, Уэльс и Белорусь.

Отбор к ЧМ-2022. Группа Е
Эстония - Чехия 2: 6
Голы: Саппинен 12 Анье 86 - Шик 18 Барак 27 Соучек 32, 43, 48, Янтко 56

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В статье: Чехия Эстония Патрик Шик Томаш Соучек
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