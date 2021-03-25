Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенефис Соучека. Эстония - Чехия 2:6. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эстония - Чехия, отбор к ЧМ-2022, 24 марта 2021
фото - Jalgpall.ee, автор - Jana Pipar
Вашему вниманию видео обзор матча Эстония - Чехия в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022. Героем встречи стал полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, который оформил хет-трик в течение 15 минут. Интересно, что хозяева первыми забили, но в итоге потерпели разгромное поражение. Чехия захватила лидерство в группе, где также выступают Бельгия, Уэльс и Белорусь.
Отбор к ЧМ-2022. Группа Е
Эстония - Чехия 2: 6
Голы: Саппинен 12 Анье 86 - Шик 18 Барак 27 Соучек 32, 43, 48, Янтко 56
Популярное сейчас
- Зинченко: Ничья с Францией будет неважна, если не обыграем Финляндию
- Результат перевесил все. Александр Севидов - о ничьей сборной Украины во Франции
- Шевченко: Наш план на игру сработал. К судье претензий нет
- Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО