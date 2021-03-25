Бенефис Соучека. Эстония - Чехия 2:6. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эстония - Чехия в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022. Героем встречи стал полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек, который оформил хет-трик в течение 15 минут. Интересно, что хозяева первыми забили, но в итоге потерпели разгромное поражение. Чехия захватила лидерство в группе, где также выступают Бельгия, Уэльс и Белорусь.

Отбор к ЧМ-2022. Группа Е

Эстония - Чехия 2: 6

Голы: Саппинен 12 Анье 86 - Шик 18 Барак 27 Соучек 32, 43, 48, Янтко 56