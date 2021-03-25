Другая игра в сравнении с последним приездом команды Шевченко. Обзор СМИ после матча Франция - Украина

Сборная Украины удачно для себя начала путь отбора к Чемпионату мира, который пройдет в 2022-м году. Команда Андрея Шевченко, насытив оборону и центр поля, сумела добыть приемлемую ничью в Париже. О французах подобного не скажешь. От действующих чемпионов мира вся страна ждала удачного начала квалификации, а по прошествии 90 минут времени была разочарована. Причем и результатом, и отношением к игре. Об этом написано на страницах французской прессы.

"Французы задремали во втором тайме и сборная Украины воспользовалась возможностью сравнять счет", - L’Équipe

Сборная Украина сдерживает "синих" на их поле в квалификации к Чемпионату мира. Несмотря на быстрый и вполне заслуженный гол Антуана Гризманна, "синие" развалились и пропустили в ответ от своего же игрока - Преснеля Кимпембе, сыграв вничью в первом матче отбора к ЧМ-2022.

После той порки, которую "синие" устроили Украине в товарищеском матче в октябре (счет 1:7), казалось, что соперник отстает от нас на световые годы. На этот раз в матче официальном все закончилось ничьей.

Однако сборная Франции могла рассчитывать на хороший конец. Угрозу создавали Мбаппе, после передачи Гризманна, и Жиру, чей удар после навеса Эрнандеса попал точно в спину Матвиенко. Логично, что именно Франция открыла счет после великолепного удара с левой ноги, который удался Антуану Гризманну (несмотря на подозрительную позицию Павара, который вероятно мог находиться в офсайде. ВАР на игре не было). После этого Коман мог претендовать на пенальти после контакта с Бущаном, а Жиру снова упустил отличную возможность после навеса Павара, ударив выше.

Французы постепенно задремали, и сборная Украины воспользовалась возможностью сравнять счет. После удара Сидорчука мяч летел мимо ворот, но неудачник Кимпембе срезал его в свои ворота, подставив ногу. Затем Дидье Дешам внес несколько изменений: Погба и Дембеле заменили Жиру и Комана, а затем Марсьяль вышел на место Мбаппе. Однако, если не считать удар Эрнандеса в середине второго тайма, "синие" не смогли создать чего-то очень опасного.

Антигерой матча: Несчастный Преснель Кимпембе

Если бы судья был более придирчив, то он мог бы назначить пенальти за жесткий подкат Кимпембе против Яремчука. Преснель провел свой 14-й матч за сборную, в котором срезал мяч в свои ворота после удара Сидорчука. Мяч даже не летел в створ. Ужасный вечер для центрбека.

"Вчерашняя игра была далека от последнего приезда сборной Украины", - France Football

Сборная Франции разочаровала. После хорошего первого тайма и отличного гола Гризманна французы вернулись без особого желания, чем воспользовались украинцы, сравняв счет после автогола Кимпембе.

Самодовольные "синие". Двуликая команда. Это французская команда с двумя лицами, что мы и увидели в домашнем матче против Украины. Вчерашняя игра далека от последнего приезда сборной Украины, разбитой COVID-19 и уничтоженной "синими" 7:1. Вначале казалось, что и этот вечер не будет удачным для команды Андрея Шевченко. Защита Украины были сбита с толку из-за резких прорывов Комана, который обходил Матвиенко. И если игрок "Баварии" был достаточно активным, то Килин Мбаппе не сумел определить курс своего плавания. По итогу, он был заменен в конце матча.

Факт есть факт - хозяева злоупотребили своим превосходством над украинцами. Они были лучше на бумаге. Были лучше на поле. Нужно было лишь сыграть второй тайм, как первый, потому как в первые 45 минут мы увидели привлекательную французскую сборную. Защита действовала уверенно, если не считать удар Миколенко на 37-й минуте. Активно подключались к атаке Эрнандес и Павар, а первый гол забил Антуан Гризманн, после неудачного выноса от Сергея Кривцова и проваленной подстраховки от Сергея Сидорчука. Это оставило пространство для форварда "Барселоны", который нанес свой великолепный удар. У "синих" и до, и после также были свои возможности, которые они не сумели реализовать.

34 – Antoine Griezmann a inscrit 34 buts avec l’équipe de France (87 sélections), égalant David Trezeguet en tant que 4e meilleur buteur dans l’histoire des Bleus. Patron. #FRAUKR pic.twitter.com/e8tYBvr8q6 — OptaJean (@OptaJean) March 24, 2021

Мы не будет говорить, что заранее почувствовали это, но активность "синих" во втором тайме упала. Мало ускорений, много пассивности, от которых и выиграла сборная Украина. После неудачного выноса от Канте, которые случаются редко, Караваев вернул мяч в штрафную и прострелил на счастливчика Сидорчука. Ему повезло, что удар изменил направление после рикошета от Кимпембе. Не сумев должным образом на это среагировать, "синие" упустили прекрасную возможность удачно начать отбор к ЧМ-2022.

Лучший игрок матча по версии издания - Антуан Гризманн. Худший - Килиан Мбаппе.

"Не идеальный матч за несколько месяцев до начала Евро", - RMC Sport

Для "синих" отбор на ЧМ-2022 начался в среду с неутешительной ничьей против Украины на "Стад де Франс". В воскресенье в Казахстане им придется серьезно поднять свой уровень.

Это первая заминка на пути в Катар. После привлекательного первого тайма, во втором "синие" не смогли ничего сделать, сыграв вничью. Далеко не идеальный матч за несколько месяцев до начала Евро. Недостаточно хороший матч, чтобы обрести уверенность перед поездками в Казахстан и Боснию и Герцеговину.

Действующие чемпионы мира "синие" знают, что только первое место в их группе дает прямую путевку в Катар. Группа из пяти команд выглядит проходимой, но нужно было хорошо начать свой путь против противника, который казался наиболее сильным среди всех остальных.

7-го октября Украина в Париже проиграла со счетом 7:1. Андрею Шевченко тогда пришлось серьезно повозиться с составом, ведь многие игроки не приехали на игру из-за коронавируса. На этот раз "збирна" (именно так написано на страницах RMC Sport - прим.р.), под предводительством обладателя Золотого мяча знала, что может сыграть более качественно.

Для контроля игры Дидье Дешам выбрал схему 4-4-2. Несколько раз в первом тайме мог забить Оливье Жиру, а после удара Антуана Гризманна защита оказалась бессильной. Доминируя в матче среды, лидер "синих" забил чудесным ударом левой ногой с самого края штрафной. Маленькая жемчужина. Бенжамен Павар, однако, оказался в офсайде в этом эпизоде, но поскольку в этих квалификациях нет VAR…

Контролируя ситуацию, "синие" должны были воспользоваться своим преимуществом, чтобы окончательно убить интригу. Но нужно избегать случайных ударов во втором тайме. Килиан Мбаппе, разочаровавший в матче, был обыгран Александром Караваевым в воздухе, который отдал на Сергея Сидорчука. Его удар был заблокирован Кимпембпе, но мяч был срезан в сетку ворот Льориса.

После этого украинская стена закрылась, чтобы уже не пропускать. Дешам попытался оживить свою команду заменами, выпустив по очереди Погба, Дембеле и Марсьяля. Безуспешно. Они быстрее ускорились во время выхода на поле, чем в самом матче.

Чтобы не усложнять себе отбор на Чемпионат мира, нужно будет показать намного больше в игре против Казахстана в воскресенье.

"Скучный старт от "синих", который мы не ожидали", - Le Parisien

Эта сборная Франции уважает историю, напоминая нам, что квалификация всегда проходит медленно. "Синие" сразу теряют два очка, которые придется восполнить в один прекрасный день. Теперь им нельзя будет оступаться в матче против Казахстана и Боснии.

В матче было десять минут, которые избавили нас от скуки - между ударом Жиру (10 минута) и голом Гризманна (19 минута). При таком минимальном преимуществе "синих", без гениальной игры, но и без отпора от соперника, напряжение не накапливалось. Украина разочаровала, но у них была одна заслуга - вера в себя, даже после удара мимо ворот… Который был отбит неудачливым в этот вечер Кимпембе. У Уго Льориса был один из самых спокойных матчей за сборную, без сейвов и без угрозы, но французы все равно пропустили.

Дидье Дешам принялся менять людей, а не схему. Он должен был понять, что его атакующая пара Гризманн - Мбаппе страдает от многих недугов. Парижанин уступил на поле место Марсьялю. Игра Килиана не была похожа на его последние выступления за "ПСЖ".

"Барселоне" нужно смириться: Гризманн лишь подрабатывает в Каталонии, в то время, как его настоящее место в сборной Франции. Там, где он чувствует свободу. Там, где он непринужденный и спокойный, может играть на флангах или отходить в глубину. Это была единственная молния в ночном Сен-Дени, который был покинут звездами. Во втором тайме был заметен только Канте. Где бы он ни был, там была резкость, опасность, сопротивление, но мы не можем попросить его клонировать себя. Чтобы надеяться на лучшее, потребовалось еще десять таких, как он.

Un match solide ce soir ???? @nglkante

9️⃣ ballons récupérés

3️⃣ interceptions

7️⃣1️⃣% de duels gagnés pic.twitter.com/AXWulCUcat — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2021

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов