Резкий, цепкий, умный. СМИ Азербайджана хвалят Нуриева за матч с Португалией

В среду, 24 марта в истории "Миная" случилось уникальное событие – игрок закарпатского клуба дебютировал в составе сборной Азербайджана. Напомним, Анатолий Нуриев родился в Мукачево, однако по отцовской линии у него есть азербайджанские корни, что способствовало принятию гражданства этой страны.

Анатолий был вызван на мартовский сбор и в поединке против сборной Португалии в рамках отбора на ЧМ-2022 дебютировал в составе азербайджанской национальной команды, выйдя на замену во втором тайме. Его сборная уступила, пропустив после автогола еще в первом тайме.

За тайм, проведенный на поле, Нуриев успел дважды пробить по воротам (оба раза неточно), отдать 17 пасов с точностью 88%, дважды заработать на себе нарушения правил, по одному разу перехватить и отобрать мяч.

В целом его выступление не осталось незамеченным азербайджанскими СМИ. В частности, сайт azerisport.com дал Нуриеву такую характеристику:

"Хотелось бы выделить дебютанта сборной Азербайджана Анатолия Нуриева. Резкий, цепкий, умный – именно такие впечатления остались от игры 24-летнего хавбека украинского "Миная" за отыгранный второй тайм. Будем надеяться, он прибавит и уже совсем скоро порадует результативными действиями".

Добавим, что в УПЛ Нуриев является одним из лучших бомбардиров, на его счету восемь забитых голов, правда, пять из них Анатолий провел с пенальти. Напомним, что вернувшись в "Минай" Нуриеву придется знакомиться с новым тренером. Ранее в отставку подал Василий Кобин, новый наставник будет объявлен в ближайшее время.