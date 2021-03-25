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Резкий, цепкий, умный. СМИ Азербайджана хвалят Нуриева за матч с Португалией
Хавбеком Миная довольны
фото - affa.az/ автор - неизвестен
В среду, 24 марта в истории "Миная" случилось уникальное событие – игрок закарпатского клуба дебютировал в составе сборной Азербайджана. Напомним, Анатолий Нуриев родился в Мукачево, однако по отцовской линии у него есть азербайджанские корни, что способствовало принятию гражданства этой страны.
Анатолий был вызван на мартовский сбор и в поединке против сборной Португалии в рамках отбора на ЧМ-2022 дебютировал в составе азербайджанской национальной команды, выйдя на замену во втором тайме. Его сборная уступила, пропустив после автогола еще в первом тайме.
За тайм, проведенный на поле, Нуриев успел дважды пробить по воротам (оба раза неточно), отдать 17 пасов с точностью 88%, дважды заработать на себе нарушения правил, по одному разу перехватить и отобрать мяч.
В целом его выступление не осталось незамеченным азербайджанскими СМИ. В частности, сайт azerisport.com дал Нуриеву такую характеристику:
"Хотелось бы выделить дебютанта сборной Азербайджана Анатолия Нуриева. Резкий, цепкий, умный – именно такие впечатления остались от игры 24-летнего хавбека украинского "Миная" за отыгранный второй тайм. Будем надеяться, он прибавит и уже совсем скоро порадует результативными действиями".
Добавим, что в УПЛ Нуриев является одним из лучших бомбардиров, на его счету восемь забитых голов, правда, пять из них Анатолий провел с пенальти. Напомним, что вернувшись в "Минай" Нуриеву придется знакомиться с новым тренером. Ранее в отставку подал Василий Кобин, новый наставник будет объявлен в ближайшее время.
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