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Все выглядело плохо: стал известен характер травмы Мартина Эдегора
Очередное повреждение?
Фото: Standard / Автор – неизвестен
Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор, который выступает на правах арендного соглашения за лондонский "Арсенал", получил травму в поединке первого тура квалификации ЧМ-2022 против главной команды Гибралтара (3:0).
Хавбек не вышел на поле во втором тайме. Тем не менее, наставник норвежцев Столе Сольбаккен после финального свистка отметил, что повреждение лодыжки Мартина не слишком серьезное, Эдегор сможет сыграть с турками. Напомним, поединок пройдет во вторник, 27 марта.
В группе G, кроме Норвегии, Гибралтара и Турции, выступают национальные сборные Нидерландов, Черногории и Латвии.
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