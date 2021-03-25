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Все выглядело плохо: стал известен характер травмы Мартина Эдегора

Чемпионат мира FIFA
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Очередное повреждение?

Все выглядело плохо: стал известен характер травмы Мартина Эдегора

Фото: Standard / Автор – неизвестен

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Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор, который выступает на правах арендного соглашения за лондонский "Арсенал", получил травму в поединке первого тура квалификации ЧМ-2022 против главной команды Гибралтара (3:0).

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Хавбек не вышел на поле во втором тайме. Тем не менее, наставник норвежцев Столе Сольбаккен после финального свистка отметил, что повреждение лодыжки Мартина не слишком серьезное, Эдегор сможет сыграть с турками. Напомним, поединок пройдет во вторник, 27 марта.

В группе G, кроме Норвегии, Гибралтара и Турции, выступают национальные сборные Нидерландов, Черногории и Латвии.

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В статье: Норвегия Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
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Источник:
Football London

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