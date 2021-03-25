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Сборная становится более гибкой. Экперт оценил новую игровую схему Украины

Чемпионат мира FIFA
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Против Франции это сработало

Сборная становится более гибкой. Экперт оценил новую игровую схему Украины

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Александр Севидов, специально для "Халата Милевского", прокомментировал новую игровую схему, которую использовал Андрей Шевченко в игре против Франции.

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"Можно иногда так удивлять соперников. У нашей сборной классическая схема с четырьмя защитниками, а тут три центральных. На самом деле, их было не три, а больше. Пять человек практически оставались на своей половине поля.

Говорить о том, что мы придумали что-то сверхъестественное не приходится. Наша сборная вышла с одной мыслью - не проиграть. И какие бы мы гипотезы не выдвигали - мы сыграли вничью с чемпионами мира. Результат перекрывает все.

При игре с тремя центральными защитниками можно показывать яркую игру. Это показывают европейские команды. На мой взгляд, количество защитников не влияло бы на качество игры. Их можно было и четыре поставить, но мы бы не играли зрелищно.

Была задача не проиграть - мы её добились. Мы оборонялись скорее числом, чем умением. Такие игры как против Франции будут не часто, вряд ли с Казахстаном Шевченко решит играть по той же схеме, но они будут. Есть атакующие сборные - Бразилия, Аргентина.

Андрей Шевченко говорил, что у нас классическая схема от которой мы не отходим, но иногда все-таки меняем. Сборная Украины становится более гибкой. Мы научились защищаться против команд, которые любят забивать. Франция - может и умеет забивать", - заявил Севидов.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Франция Александр Севидов
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