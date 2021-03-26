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Штаб Шевченко скрыл слабости сборной Украины и воодушевил перед ЕВРО. Аудиомнение #82
Команда порадовала настроем, тренер – решениями
Фото: Eurosport.pl / Автор – неизвестен
Обсуждаем поединок первого тура отбора на ЧМ-2022 между французами и украинцами. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Тактика сборной Украины скрыла две существенных слабости команды, а также позволила нам сдержать оппонента. К слову, не самого заряженного на эту игру… Задаем вопросы Тобиасу Штилеру, ФИФА и УЕФА; выбираем между Сидорчуком и Степаненко, расходимся по вратарскому вопросу – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:33 – Проблемы с составом помогли тренерскому штабу сборной выбрать идеальный план;
06:02 – Первый тайм
06:59 – Гол Гризманна
09:01 – Второй тайм
10:11 – Гол Кимпембе-Сидорчука
12:04 – MVP – Шевченко
14:57 – Претензии к судейству
16:49 – Краткосрочные и долгосрочные перспективы "сине-желтых"
18:23 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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