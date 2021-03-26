Штаб Шевченко скрыл слабости сборной Украины и воодушевил перед ЕВРО. Аудиомнение #82

Обсуждаем поединок первого тура отбора на ЧМ-2022 между французами и украинцами. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Тактика сборной Украины скрыла две существенных слабости команды, а также позволила нам сдержать оппонента. К слову, не самого заряженного на эту игру… Задаем вопросы Тобиасу Штилеру, ФИФА и УЕФА; выбираем между Сидорчуком и Степаненко, расходимся по вратарскому вопросу – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:33 – Проблемы с составом помогли тренерскому штабу сборной выбрать идеальный план;

06:02 – Первый тайм

06:59 – Гол Гризманна

09:01 – Второй тайм

10:11 – Гол Кимпембе-Сидорчука

12:04 – MVP – Шевченко

14:57 – Претензии к судейству

16:49 – Краткосрочные и долгосрочные перспективы "сине-желтых"

18:23 – Не попадайте в офсайд!