Отбор на ЧМ-2022. Кошмарные 13 минут погубили Болгарию - 1:3 от Швейцарии

Квалификация на Чемпионат Мира-2022. Группа С

София. "Васил Левски"

Болгария - Швейцария 1:3

Голы: Десподов 46 - Эмболо 7, Сеферович 10, Цубер 13

Болгария: П. Илиев, С. Попов, Занев, Димов, Божиков, Сисиньо (Цветанов 72), Костадинов, Малинов (Чочев 71), Йомов (И. Илиев 70), Десподов (Делев 49), Д. Илиев (А. Илиев 46)

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Родригес, Елведи, Аканджи, Цубер (Закария 75), Фройлер (Соу 86), Джака, Шакири (Варгас 75), Эмболо (Мехмеди 90), Сеферович (Гавранович 86)

Предупреждения: Сисиньо 69 - Аканджи 54

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

Швейцария подходила к началу Отбора на Чемпионат Мира-2022 с большими надеждами на поколение, которое называет "золотым" и "заставляющим мечтать". Но и с некоторыми опасениями. Почти все ведущие игроки сборной сейчас страдают в своих клубах, и в плане общих результатов, и в личном. Сама сборная не побеждала на поле в семи матчах подряд, забивала более одного мяча лишь в четырёх матчах из последних 15-ти, причём дважды - Гибралтару. А для погони за Италией в группе нужно забивать гораздо больше и не терять очки. К её счастью, в Софии попался слабый соперник.

Болгария могла скорее надеяться на проблемы соперника и энтузиазм с новым тренером. С другой стороны, Ясен Петров, не работавший с 2014-го года в Европе и до этого не очень успешный в Болгарии, вряд ли мог сразу же произвести революцию в сборной, которая побеждала лишь однажды в последних девяти матчах (Гибралтар) и дважды - в 22-ух. Тем более, что он отказывался сразу же бросать в бой приглашённую молодёжь, боясь нанести ей психологическую травму. Что ж, в итоге такую получили возрастные не прогрессирующие игроки, и в предыдущих кампаниях проваливавшиеся.

Начало выглядело как матч против Гибралтара, Сан-Марино. В первой четверти матча гости владели мячом восемьдесят семь процентов времени и забивали с лёгкостью. Номинальный центральный защитник Родригес (обе команды играли по схеме 3-4-2-1) навесил слева, и Эмболо головой забил свой пятый гол за сборную. Шакири пробежал там же, прострелил. А Сеферович подтвердил свою форму в португальской лиге, где забил шесть мячей за "Бенфику" в последних четырёх матчах. Затем Шакири прорвался и справа и пробил вратаря с очень острого угла. Левый латераль Цубер добил с линии ворот.

Далее сопернику позволили чуть владеть мячом, большей частью у его ворот. Иногда даже комбинировать ближе к чужим. Сами швейцарцы в атаке не особо старались и пробивали неточно. Хотя в начале второго тайма после потери мяча Фройлером Десподов сразу же точно пробил низом с 18-ти метров. На 61-ой минуте состоялся второй удар в створ ворот Зоммера - Ян спас от попытки Костадинова головой в упор. Во втором тайме болгары бегали, перехватывали мячи, швейцарцы лишь оборонялись и иногда пытались держать мяч на чужой половине поля. Первым не хватило качества.

Игроки уровня болгарской лиги, "Хатайспора", "Слована" из Братиславы, "Арсенала" из Тулы не смогли бороться с игроками Бундеслиги, "Ливерпуля" и лондонского "Арсенала". Болгары проснулись во втором тайме и выглядели лучше соперника, но слишком много потеряли в первом. А в концовке матча просто устали и не могли продолжать давление.