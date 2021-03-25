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Отбор на ЧМ-2022. Германия - Исландия 3:0. Преимущество во всем
Бундестим уверенно переиграл викингов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки сборной Германии поддержали своих коллег из Норвегии и также провели акцию в поддержку прав человека, намекая на место проведения будущего Чемпионата мира. Сам матч против Исландии, которым Бундестим начал свой отбор на Мундиаль, можно было уже заканчивать на десятой минуте.
❗#HUMANRIGHTS pic.twitter.com/UqQrVLarfD— Die Mannschaft (@DFB_Team) March 25, 2021
Исландия села низким блоком у своих ворот, но Йозуа Киммих дважды за четыре минуты смог показать, почему Бундестиму больше не нужен Тони Кроос. Сначала хавбек “Баварии” отдал черпачком пас в штрафную на Гнабри, скидка на набежавшего Горетцку – и 1:0, а затем Киммих отдал разрезной пас Сане, а вингер “Баварии” вывел на ударную позиции Хавертца.
Германия выигрывала 2:0, а Исландия не собиралась менять свой стиль игры. Великолепная троица полузащитник Бундестима Горетцка - Киммих - Гюндоган не давала Исландии никаких шансов, в некоторые отрезки игры хозяева контролировали владение больше 85% времени. Исландия нанесла первый удар на 26-й минуте и он был у гостей единственным за весь тайм.
После перерыва гости заиграли посмелее, стараясь атаковать как с флангов, так и через центр. Германия играла прагматично, Бундестим принялся обстреливать ворота Халльдоурссона дальними ударами. Один из них к привел к голу – отметился один из лучших бомбардиров АПЛ Илкай Гюндоган.
3:0 – давно уже Германия не проводила настолько убедительного матча, но нынешняя сборная Исландии уже давно не похожа на ту, которая стала сенсацией Евро-2016. В следующем туре (28 марта) Германия сыграет с Румынией, а Исландия – с Арменией.
Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, первый тур
25 марта 2021. Дуйсбург, “Шауинсланд-Райзен-Арена”
Германия – Исландия 3:0
Голы: Горетцка 2, Хавертц 7, Гюндоган 56
Германия: Нойер – Клостерманн, Гинтер, Рюдигер, Джан – Горетцка (Нойхаус 71), Киммих, Гюндоган – Хавертц (Мусиала 79), Гнабри (Юнес 86), Сане (Вернер 78)
Исландия: Халльдоурссон – Магнуссон, Ингасон, Арнасон, Сампстед – Гуннарссон – Бьярнасон, Сигурйонссон (Гудмундссон 40), Паульссон (Скуласон 89), Траустасон – Бедварссон (Сигторссон 89)
Предупреждения: Хавертц 48 – Арнасон 56, Гудмундссон 65
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