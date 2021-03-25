Отбор на ЧМ-2022. Германия - Исландия 3:0. Преимущество во всем

Игроки сборной Германии поддержали своих коллег из Норвегии и также провели акцию в поддержку прав человека, намекая на место проведения будущего Чемпионата мира. Сам матч против Исландии, которым Бундестим начал свой отбор на Мундиаль, можно было уже заканчивать на десятой минуте.

Исландия села низким блоком у своих ворот, но Йозуа Киммих дважды за четыре минуты смог показать, почему Бундестиму больше не нужен Тони Кроос. Сначала хавбек “Баварии” отдал черпачком пас в штрафную на Гнабри, скидка на набежавшего Горетцку – и 1:0, а затем Киммих отдал разрезной пас Сане, а вингер “Баварии” вывел на ударную позиции Хавертца.

Германия выигрывала 2:0, а Исландия не собиралась менять свой стиль игры. Великолепная троица полузащитник Бундестима Горетцка - Киммих - Гюндоган не давала Исландии никаких шансов, в некоторые отрезки игры хозяева контролировали владение больше 85% времени. Исландия нанесла первый удар на 26-й минуте и он был у гостей единственным за весь тайм.

После перерыва гости заиграли посмелее, стараясь атаковать как с флангов, так и через центр. Германия играла прагматично, Бундестим принялся обстреливать ворота Халльдоурссона дальними ударами. Один из них к привел к голу – отметился один из лучших бомбардиров АПЛ Илкай Гюндоган.

3:0 – давно уже Германия не проводила настолько убедительного матча, но нынешняя сборная Исландии уже давно не похожа на ту, которая стала сенсацией Евро-2016. В следующем туре (28 марта) Германия сыграет с Румынией, а Исландия – с Арменией.

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, первый тур

25 марта 2021. Дуйсбург, “Шауинсланд-Райзен-Арена”

Германия – Исландия 3:0

Голы: Горетцка 2, Хавертц 7, Гюндоган 56

Германия: Нойер – Клостерманн, Гинтер, Рюдигер, Джан – Горетцка (Нойхаус 71), Киммих, Гюндоган – Хавертц (Мусиала 79), Гнабри (Юнес 86), Сане (Вернер 78)

Исландия: Халльдоурссон – Магнуссон, Ингасон, Арнасон, Сампстед – Гуннарссон – Бьярнасон, Сигурйонссон (Гудмундссон 40), Паульссон (Скуласон 89), Траустасон – Бедварссон (Сигторссон 89)

Предупреждения: Хавертц 48 – Арнасон 56, Гудмундссон 65