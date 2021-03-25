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С Абу Ханной и Манор Соломоном. Израиль - Дания 0:2. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Одного заменили, другой в атаке почему-то не замечали партнеры

С Абу Ханной и Манор Соломоном. Израиль - Дания 0:2. Обзор матча, видео голов

Фото: European Qualifiers/автор невідомий

Новина українською

Двое "украинских" израильтян вингер Манор Соломон из донецкого "Шахтера" и центральный защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна вышли в стартовом составе.

Абу Ханна был заменен в перерыве, потому что его команда в то время проигрывала, а Манор Соломон доиграл до конца поединка. Правда партнеры почему-то забывали о его пребывании на поле и почти не использовали опцию "Соломон" в атаке.

В следующем туре в воскресенье, 28 марта, Израиль примет Шотландию, а Дания - Молдову.

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Отбор на Чемпионат мира 2022 года

1 тур

Израиль - Дания 0:2

Голы: Брайтвайт (13), Йонас Олдер Винд (67)

Обзор матча

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В статье: Дания Израиль Манор Соломон Джоель Абу Ханна
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