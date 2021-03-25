Перестрелка во втором тайме и дебютный гол Хаджи. Будущий соперник Украины проигрывает на старте отбора

Северная Македония этим летом дебютирует на Евро-2020. Событие и так подходящее под категорию "рядом творят историю", а после того, как "рыси" попали в одну группу к Украине, ни один матч с их участием нельзя упускать в принципе. Свой путь отбора на Мундиаль в 2022-м они начинали в Бухаресте, где их ожидала местная Румыния. Есть ли шанс у македонцев попасть на главный турнир мира? Конечно, нет. Но это не значит, что нужно сдавать оружие.

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Начали матч Пандев и компания здорово. Говоря откровенно, по количеству опасных моментов в первой половине они опережали хозяев и могли рассчитывать на забитые голы. Но вначале Несторовски, получив передачу с левого фланга, махнул мимо мяча, находясь в убойном позиции, а после выход на голкипера запорол Пандев. Говоря в целом, македонцы - крепкий коллектив, который умеет держать удар и не забывает выбегать в атаки. Но вот реализация...

С последним компонентом все здорово было у Румынии, что они успели доказать еще в первом тайме - Танасе завершил одну из немногочисленных атак своей сборной. А уже в первые минуты второй половины интрига была убита окончательно. Шикарный дальний удар из-за пределов штрафной удался Михэйлэ. Даже вчерашний Гризманн может позавидовать. Отметим, что Валентин появился в первом тайме, заменив травмированного товарища, дебютировав за "трехцветных". И сразу забил.

Гости сегодняшнего матча долгое время бились об оборону соперника, в надежде исправить положение, но долгое время на пути встречались преграды, в виде защитников, вратаря или неточности своих же нападающих. Много изменил выход Трайковски в последней десятиминутке - вначале македонцы с ним счет сравняли, а после усилиями свежего форварда вышли вперед. На все про все потребовалось менее 120 секунд.

Отойдя в оборону, от Северной Македонии требовалась одна вещь - дожить до финального свистка. Задание очень быстро было провалено, ведь усилиями юного Яниса Хаджи хозяева снова вышли вперед. Первый международный гол сына легендарного игрока. На этом, спонтанная перестрелка в конце игры была завершена. Каждый, по итогу, остался при своем - Румыния лучше реализовала моменты, забрав три очка, Македония билась и боролась, но до ума некоторые удары довести не сумела. Должно быть обидно, ведь в целом, на одно очко они наиграли.

Чемпионат мира-2022, раунд отбора, Группа J

Румыния - Северная Македония 3:2

Голы: Танасе 28, Михэйлэ 50, Хаджи 86 - Адеми 83, Трайковски 84

Румыния: Ницэ - Попеску, Кирикеш, Буркэ, Банку - Марин, Станчу - Ман, Танасе (Хаджи 76), Коман (Михэйлэ 14) - Кешеру (Пушкаш 63)

Северная Македония: Димитриевски - Бейтулай, Муслиу, Ристевски - Ристовски, Николов (Адеми 55), Барди, Алиоски - Элмас - Пандев (Трайковски 78), Несторовски (Стояновски 55)