Отбор к ЧМ-2022. Испания - Греция 1:1. Забивали, но не били

Греция ехала в Испанию в хорошем настроении и с определенными надеждами. И с огромным желанием начать новый цикл не с поражения. Но что андердог мог предложить команде Луиса Энрике? Мы видели прессинг на чужой половине поля, усердную работу без мяча (20 процентов владения против 80-и), несколько линий обороны. Но безупречными в защите греки не были. Но могли ли быть вообще? Давление, создаваемое испанцами на ворота Влаходимоса, точно соответствовал поговорке "вода камень точит". Рано или поздно должно было прорвать.

Первопроходцем в этом матче мог стать Коке, но его сильный удар по воротам был заблокирован. Несколько раз греки играли на грани фола, но ни Рамосу, ни Морате не удалось убедить арбитра назначить пенальти.

А вот Ольмо на постороннюю помощь не рассчитывал – лишь на собственные силы. От него шли качественные передачи из глубины, а главное – удары. В середине первого тайма он запустил мяч в перекладину. Испания максимально близко подобралась к успеху, но не хватало ударов в створ. Когда же такой наконец случился – состоялся гол. Коке из глубины вырезал отличную передачу на Морату, а Альваро доказал, что ему не всегда для взятия ворот нужно много попыток – 1:0.

Логично, а вот то, что произошло вскоре после перерыва – не совсем. Испания продолжала контролировать мяч, держать территорию, разыгрывать атаки. Но без попаданий в створ. Мората не сумел реализовать два из двух – на этот раз он пробил мимо рамки. Еще были очередные претензии испанцев на одиннадцатиметровый удар, но произошло точно наоборот – право на пенальти заработали греки. Абсолютно нелогичный эпизод, абсолютно нелогичное развитие событий. Но реальное. Иньиго Мартинес в штрафной въехал в ноги Масурасу, подвергая свою команду на неприятность. Симон не смог помочь, ведь Бакасетас пробил отлично.

Испания держала мяч стерильно. Контроль над сферой и до того полностью был у хозяев, поэтому повышать темп в этой плоскости возможности не было. А повысить темп в контексте регулярности ударов по воротам не было сил. Оярсабаль вовремя не добрался до мяча, поход Мораты заблокировали, а его удар головой не был сложным для голкипера (только второй в створ за матч от испанцев). Грецию уже было не покорить.

Неубедительные действия хозяев, терпение греков, немного удачи для гостей и несколько дискуссионных судейских решений – все это факторы, обусловившие одну из самых больших сенсаций игрового дня. Все же надежды греков были небезосновательны...

Отбор к ЧМ-2022. Группа В. Первый тур.

Испания. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

Арбитр в поле - Марко Гуида (Италия)

Испания - Греция 1:1

Голы: Мората 33 - Бакасетас 56 (пен.)

Испания: Симон - М. Льоренте, Рамос (Мартинес 46), Гарсия, Гайя - Родри - Ф. Торрес (Оярсабаль 72), Коке (Алькантара 72), Каналес (Хиль 65), Ольмо (Педри 64) - Мората

Греция: Влаходимос - Бакакис, Пападопулос, Цавеллас, Цимикас (Кириакопулос 80) - Зека - Лимниос (Сиопис 46), Бухалакис, Мандолас (Цолис 46), Масурас (Фортунис 65) - Бакасетас (Гиакумакис 78)

Предупреждения: Мартинес 55 - Зека 81, Гиакумакис 83