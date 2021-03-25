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Отбор на ЧМ-2022. Шотландия - Австрия 2:2. Дважды хозяева показали характер
Команды забивали только во втором тайме
Австрія/Автор невідомий
Квалификация ЧМ-2022, группа F, первый тур
"Хэмпден Парк" (Глазго)
Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Шотландия - Австрия 2:2
Голы: Хенли 71, Макгин 85 - Калайджич 55, 80
Шотландия: Маршалл - О'Доннелл, Хендри, Хенли, Робертсон - Макгинн, Мактоминей, Тирни - Армстронг, Дайкс, Кристи
Австрия: Шлагер - Лайнер, Драгович, Лингарт, Алаба - Баумгартнер, Ильзанкер, Гриллич, Шлягер - Грбич, Калайджич
Предупреждения: Хенли 14, Кристи 24, Дайкс 49, О'Донелл 82 - Калайджич 62, Грллич 70
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